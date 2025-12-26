Шта ради овај човјек: Монструозни Јокић убацио 56 поена

Извор:
АТВ
26.12.2025
09:01
Кошаркаши Денвер Нагетса победили су Минесоту Тимбервулвсе резултатом 142:138 у ноћи иза нас.
НБА сваке године за Божић донесе неке спектакуларне утакмице, а верујте да је спектакл блага реч за оно што су приредили Никола Јокић и Денвер Нагетси.
Тим из Колорада побиједио је резултатом 142:138, а Никола Јокић је убацио 56 поена уз 16 скокова и 15 асистенција!
"Монструозна" партија српског центра донијела је Нагетсима побједу послије продужетка. Вјеровали или не, ово је први пут у историји НБА лиге да је неко убацио 55 поена и имао макар 15 скокова и 15 асистенција.
Ово је трећи највећи број поена који је неки кошаркаш постигао на Божић.
Јокићевих 56 поена против Минесоте "сједе" иза Вилта Чемберлејна који је 1961. године уписао 59 поена и наравно живе легенде Бернада Кинга који је рекордних 68 поена постигао на Божић 1984. године у дресу Њујорк Никса.
Јокића је испратио сјајни Џамал Мареј са 35 поена и 10 асистенција, док је 19 имао Тим Хардавеј Џуниор, а Спенсер Џонс 12 уз 8 ухваћених скокова.
Што се тиче Минесоте, њих је предводио Ентони Едвардс са 44 поена, а он је утакмицу завршио прије времена због искључења. Џулијус Рендл је имао 32 поена, 7 скокова и 6 асистенција, док је Џејден Мекденијелс уписао 21 поен и по 4 скока и асистенције.
