Пијана жена се закуцала у породицу која се враћала са прославе: Преживио само дјечак (3)

Извор:
Телеграф
26.12.2025
08:50
Трогодишњи дјечак је трагично остао без родитеља када се возач, за кога се тврди да је возио у погрешном смјеру, сударио са аутомобилом његове породице док су се враћали кући са божићне забаве, усмртивши његову мајку, оца и петогодишњу сестру.
Млада четворочлана породица налазила се на ауто-путу 99 у округу Форт Бенд у Тексасу када је њихово возило жестоко ударио пијани возач који је возио у погрешном смјеру око 2 сата ујутру у суботу, према подацима канцеларије шерифа округа Форт Бенд.
Лизбет Родригез Контрерас (27), учитељица, и њена кћерка Камила Пења (5), погинуле су на лицу мјеста, саопштила је полиција.
Тата Дијего Пења млађи (26) и трогодишњи дјечак, кога су чланови породице идентификовали као Дијегита, хитно су превезени у болницу колима хитне помоћи, али је отац преминуо од задобијених повреда.
Диегито, описан као "слатки и невини дјечак", остао је у болници и на Бадње вече у критичном, али стабилном стању, према ријечима полиције и потресене родбине.
"У тренутку, Дијегито је изгубио људе који су га вољели, штитили и били му цијели свијет. Тренутно прима медицинску његу, биће оперисан и наставља да се бори за опоравак", написали су сломљени чланови породице у кампањи на ГоФундМе-у, прикупљајући новац за дијете које је сада без родитеља.
Возач другог возила, 27-годишња Маџести Фејт Ли, превезена је у болницу авионом и збринута због повреда које нису опасне по живот.
Полиција је саопштила да је алкохол био фактор у несрећи, а Ли је ухапшена у сриједу и оптужена за убиство из нехата у пијаном стању, проширено на кривично дјело првог степена, и једну тачку оптужнице за напад у пијаном стању.
Она се налази у затвору округа Форт Бенд и одређена јој је кауција од 1.050.000 долара.
