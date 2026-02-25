Logo
Добио сагласност: Градоначелник Загреба тужи Влади Хрватске због Томпсона

СРНА

25.02.2026

07:57

0
Добио сагласност: Градоначелник Загреба тужи Влади Хрватске због Томпсона

Загребачка Градска скупштина дала је сагласност градоначелнику Томиславу Томашевићу за подношење уставне тужбе против Владе због дочека рукометаша 2. фебруара на Тргу бана Јосипа Јелачића када је наступио проусташки пјевач Марко Перковић Томпсон.

Одлуку су подржали владајућа већина коју чине "Можемо!" и СДП, па су "за" давање сагласности гласала 24 одборника, а 16 из опозиције је било против, пренијели су хрватски медији.

Град Загреб одбио је дати дозволу за дочек рукометаша због најављеног наступа Перковића, након чега је организацију преузела Влада, а Томашевић је рекао да то није смјела учинити без дозволе града.

Он је затражио сагласност Градске скупштине да Уставном суду Хрватске поднесе уставну тужбу ради заштите уставног права на локалну самоуправу.

У образложењу се наводи да се "захтијева заштита уставног права Града Загреба на локалну самоуправу", а заснива се на тврдњи да је поступањем Владе "дошло до фактичког задирања у самоуправни дјелокруг јединице локалне самоуправе".

Загребачка полиција раније је саопштила да спроводи истрагу због узвикивања усташког поздрава "За дом спремни" и дизања десне руке на загребачком тргу током дочека хрватске рукометне репрезентације.

Хиљаде навијача дочекале су 2. фебруара на Тргу хрватску рукометну репрезентацију, која је на Европском првенству у Данској, Норвешкој и Шведској освојила бронзану медаљу. Наступао је и Марко Перковић Томпсон.

Marko Perković Tompson

Tomislav Tomašević

Загреб

ustaše

Томашевић Томпсон

