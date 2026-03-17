Отац пуцао у болесну кћерку: Познато шта је претходило злочину

Аутор: АТВ
17.03.2026
14:11
У Ирпињу, у Кијевској области, догодила се двострука трагедија чији су детаљи шокантни - мјештанка је пронашла мртве, свог 52-годишњег брата и његово 11-годишње дијете.
Полиција Кијевске области званично је саопштила да је дјевојчица била болесна, а да је за њено убиство осумњичен отац.
"Прелиминарно је утврђено да је 52-годишњи мушкарац, боравећи у стану са својом 11-годишњом кћерком, вјероватно испалио хитац из ватреног оружја дјетету у главу, након чега је извршио самоубиство“, саопштио је одсјек за комуникације украјинске полиције.
Тијела погинулих су послата на судско-медицинску експертизу ради утврђивања коначног узрока смрти, а полиција истражује све околности у оквиру кривичног поступка.
Извори портала ТСН.уа у органима реда наводе да је трагедији претходио низ околности које чине својеврсни ланац догађаја.
Према ријечима истражитеља, појавиле су се информације да је отац дјевојчице желио да са дјететом оде у иностранство, чему се мајка противила. Такође, мушкарац је намјеравао да судски одреди да дијете живи са њим, али је мајка дјевојчице и томе пружала отпор.
Утврђено је да је дјевојчица боловала од епилепсије, али истражитељи не сматрају болест главним мотивом убиства.
Иако је дјевојчицу одгајала мајка, мушкарац је имао дозволу да је редовно узима код себе, с обзиром на то да су родитељи били разведени. Према доступним подацима, мушкарац није био зависник, нити је имао психичке поремећаје.
