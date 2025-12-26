Logo
Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

26.12.2025

08:30

Struja Elekticna energija Trafo stanica
Фото: АТВ

Због најављених радова ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електопривреде.

Дијелови насеља Дебељаци, Понир и Бијели Поток струје неће имати од 09:00 до 11:00 часова.

Тик Ток

Свијет

Тинејџери пију сопствену крв и завршавају у болници због Тик Ток изазова

Дијелови улица 13. куљанска, Нова и Шарговачка и дијелови насеља Куљани и Шарговац без струје остају у времену од 09:00 до 14:00 часова.

