Стари проблем бањалучког гријања и даље без рјешења

Аутор:Весна Азић
25.12.2025
19:18
Гријање у Бања Луци годинама уназад функционише по истом принципу. Зима дође, питања се понове, рјешење изостане. Разлика је само у томе што су ове године неки грађани одлучили да више не чекају.
,,Па што се тиче наше зграде, негдје отприлике 50 до 60% станара је искључено. Ја сам се лично искључио ове године, јер сам био незадовољан гријањем. Није проблем ни да се више плати, да дође до повећања цијене, ако је гријање уредно и не треба се додатно догирјавати’’, рекао је Синиша Џида, насеље Старчевица.
Иза затворених вентила остаје питање; ко је заказао? У бањалучкој топлани кажу да упозорења граду нису изостала. Одговори јесу. Од децембра 2023. године градским оцима послали су 15 дописа са захтјевима, приједлозима и апелима. Ниједан одговор нису добили.
,,Посљедње поскупљење топлотне енергије одобрено је у марту 2023. године, и то од 22% уз пет милиона средстава гранта за текуће одржавање дистрибутивне мреже. Иако је требало да та средства буду исплаћена и 2024. године, као и 2025. године, до тога није дошло, тако да је тренутни недостатак од десет милиона конвертибилних марака велики изазов који Еко топлане не могу да преброде самостално'', поручено је из Еко топлане Бањалука.
Градоначелнику, који иначе не рјешава ни политички мање осјетљива питања у Бањалуци, није прихватљиво да самостално иде у тако непопуларну мјеру као што је поскупљење гријања.
,,Већ много пута то понављам да се постигне консензус између града на шта сам спреман, ако постоји та воља од стране Скупштине града. Ми управо таквом захтијевају у одређеном проценту можемо да удовољимо и да сагледамо и да то буде наш заједнички приједлог. А да буде приједлог града као града или мене као градоначелника, то није нешто што је прихватљиво’’, каже Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
Са мукама Еко топлане упозната је и скупштинска већина. Кажу разумију ситуацију и не искључују ни интервенцију из градске касе. Али без скупштинске расправе, нема ни рјешења.
,,Па ево имамо још једно питање које нисмо имали у скупштинској расправи, очито ћемо га имати јер већ постоје одређене иницијативе. Немамо сад рјешење из рукава свакако. Топлана мислим да има неке захтјеве да у скупштинској расправи обрадимо ту тему и да видимо шта је у питању'', каже Драган Лукач, шеф Клуба одборника СНСД-а у Скупштини града Бањалука.
Тако се и ова тема претвара у зачарани круг без прекида. Грађани затварају вентиле, топлане шаљу дописе, Град чека договор, Скупштина процедуру. А зима, она као и сваке године, не чека никога.
