Са бањалучке Скупштине повучена тачка о бесплатним плацевима

Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић повукао је са дневног реда данашњег наставка засједања Скупштине града тачку о додјели бесплатних плацева младим брачним паровима.
Одборници су једногласно подржали њено повлачење.
Шеф градског Одсјека за правна питања и прописе Горан Бундало рекао је да је Градска управа покушала да превазиђе правну празнину у вези са додјелом бесплатних плацева младим брачним паровима, вишечланим породицама и самохраним родитељима, али да без законског основа то није било могуће.
Он је подсјетио да је, на иницијативу градоначелника, Народна скупштина Републике Српске јуче усвојила измјене Закона о стварним правима, којима је омогућено оснивање права грађења на земљишту без накнаде за наведене категорије.
"Одлука која се сада налази пред вама односи се на продају плацева, при чему би град субвенционисао ове категорије. Можемо сачекати да се имплементирају јучерашње измјене Закона", рекао је Бундало.
Шеф Клуба одборника СНСД-а Драган Лукач је и предложио да се ова тачка повуче са дневног реда док Закон не почне да се примјењује, а да се након тога поново уврсти одлука којом би јасно била дефинисана додјела бесплатних плацева.
Подсјетио је да је раније повучена тачка о бесплатним плацевима јер у том тренутку није постојала законска могућност да их Градска управа додјељује на тај начин.
"Ријеч је углавном о сеоским насељима у Пискавици и Драгочају, која нису нарочито атрактивна за младе брачне парове", рекао је Лукач и додао да је неизвјесно да ли ће се одлучити да купе плац у тим насељима.
Он је нагласио да подржава спровођење ових мјера, али је изразио жаљење што плацеви нису понуђени у приградским насељима ближим граду, што би било далеко стимулативније.
Одборник Народног фронта Дијана Јешић похвалила је ову мјеру, оцијенивши је као добру и охрабрујућу причу за младе брачне парове у Бањалуци.
Како је јуче најављено, по окончању пете редовне сједнице, данас би требало да буде одржана посебна сједница Скупштине града са двије тачке које се тичу квалитета ваздуха и стања у "Водоводу".
