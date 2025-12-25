Logo
Шкондрић: Има основа за приговор Апелационом вијећу суда БиХ

СРНА

25.12.2025

12:25

0
Жељко Шкондрић.
Фото: Срна

Градска изборна комисија у Приједору сматра да има основа да се уложи приговор Апелационом вијећу Суда БиХ на одлуку ЦИК-а БиХ о поништавању пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица, изјавио је предсједник приједорског ГИК-а Жељко Шкондрић.

Он је навео да је ГИК данас одржао ванредну сједницу поводом јучерашње одлуке ЦИК-а.

"Закључак је да има основа да се уложи приговор. Бићемо у контакту са локалним изборним комисијама на које се одлука односи и координисати даље дјеловање", рекао је Шкондрић.

Одлуком ЦИК-а у Приједору су поништени избори у двије мјесне заједнице – Горњи Орловци – Божићи бирачко мјесто 001 и Саничани бирачко мјесто 059.

Србија

Тачно овог дана стиже хладноћа какву нисмо видјели бар 40 година

У Горњим Орловцима излазност је била 39,38 одсто и кандидат СНСД-а Синиша Каран освојио је 189 гласова или 53,85 одсто, а кандидат СДС-а Бранко Блануша 157 гласова или 44,7 одсто.

У Саничанима излазност је била 64,57 одсто и кандидат СНСД-а Синиша Каран освојио је 232 гласа или 64,62 одсто, а кандидат СДС-а Бранко Блануша 125 гласова или 34,82 одсто.

Осим у Приједору, пријевремени избори поништени су на одређеним бирачким мјестима и у Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Власеници, Зворнику, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.

izbori

Gradska izborna komisija

Приједор

Коментари (0)
