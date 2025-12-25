Logo
Тачно овог дана стиже хладноћа какву нисмо видјели бар 40 година

Тачно овог дана стиже хладноћа какву нисмо видјели бар 40 година
Фото: Pixabay

Најновији метеоролошки прорачуни указују на могућност повратка зиме какву Србија није искусила деценијама. Метеоролог Иван Ристић упозорио је да ИРИЕ прогностички модел, по први пут, за јутро 5. јануара 2026. године прогнозира чак -21 степен Целзијуса за један дио Београда!

Како је Иван Ристић нагласио, могуће је да нас од нове године сачека пуно снега и температуре какве нисмо видјели 40 година.

Ово је први пут да ми мој ИРИЕ модел прогнозира -21 степен за аеродром Београд у јутро 5.1.2026. године, ово је најновији излаз модела форсиран са АИФС вјештачком интелигенцијом. Пуно снијега и температуре као пре 40 година, повратак у прошлост - написао је он.

Подсјетимо, Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) рано јутрос издао је најновије упозорење за подручје Србије на формирање снијежног покривача током данашњег дана, 25. децембра, а како наводе највише пахуља пашће на истоку земље.

С љубављу храбрим срцима

Република Српска

"С љубављу храбрим срцима": Број 1411 до сада позван 34.150 пута

Према актуелној прогнози РХМЗ, у источној Србији снијег ће падати током већег дијела дана, уз формирање снежног покривача просечне висине од 10 до 20 центиметара у нижим предијелима Тимочке и Неготинске крајине.

"До преко 30-40 cm снега пашће у планинским пределима Карпатске области, гдје се због појачања вјетра очекује и стварање снежних наноса", напомињу из РХМЗ.

У осталим крајевима Србије, посебно у регионима јужно од Саве и Дунава, такође се очекује формирање снежног покривача, али знатно мањег интензитета.

Снијег ће у тим областима бити најизраженији у јутарњим и преподневним сатима, док се током дана очекују повремени престанак падавина, наводе из РХМЗ, преноси Блиц.

