НАСА: На планети у облику лимуна налазиште дијаманата

25.12.2025
Атмосфера планете у облику лимуна, под називом ПСР Ј2322-2650 б, која је уз помоћ Веб телескопа откривена 2017. године како кружи око пулсара - ротирајуће неутронске звијезде, састоји се претежно од хелијума и угљеника, и могуће је да се на њој налазе налазишта дијаманата, објавили су америчка Национална администрација за аеронаутику и свемир (НАСА) и Универзитет у Чикагу.
Водећи истраживач Мајкл Жанг са Универзитета у Чикагу је нагласио да је ово потпуно нови тип планетарне атмосфере, који никада раније виђен.
Умјесто типичних молекула попут воде, метана или угљен-диоксида, атмосфера новооткривене планете садржи молекуларни угљеник, тачније молекуле састављене од два и три атома угљеника, објављено је у часопису "The Astrophysical Јоурнал Letters", преноси Танјуг.
Молекуларни угљеник је необичан јер на температурама од око 650 степени Целзијуса на ноћној страни и преко 2.000 степени Целзијуса на дневној страни планете, може да се веже са другим типовима атома, ако су у присутни у атмосфери.
Молекуларни угљеник доминира само када нема кисеоника или азота.
Планета кружи око пулсара са орбиталним периодом од нешто мање од осам сати, и стално стално држи једну страну окренуту ка пулсару, слично као што Мјесец чини према Земљи, док је гравитациони утицај пулсара толико велики да је планета растегнута у облик лимуна.
Утврђено је да је маса планете слична Јупитеровој, као и да је планетарни систем 750 свјетлосних година далеко од планете Земље, а оно што је заинтригирало научнике је његова необична атмосфера.
Осим што атмосфером необичне планете доминирају хелијум и угљеник, утврђено је да њоме дувају јаки западни ветрови, који могу да подижу облаке чађи, а дубоко унутар планете, чађ може да се кондензује и формира дијаманте.
