Привредна комора Српске: У 10 година компензовано 1,55 милијарди КМ обавеза

Извор:
СРНА
25.12.2025
12:07
Мултилатерална компензација, која је у Републици Српској почела прије 10 година, успјешан је пројекат и јединствен у региону што доказује и податак да је у том периоду компензовано 1,55 милијарди КМ обавеза, речено је на презентацији резултата пројекта у Привредној комори Српске у Бањалуци.
Предсједник Привредне коморе Републике Српске Горан Рачић рекао је да би овај пројекат, који спроводи Бањалучка берза у сарадњи са Комором, могао да донесе још боље резултате, те позвао предузећа да прате рад Берзе када је ријеч о мултилатералној компензацији и да унесу своје обавезе.
"Привредна комора Српске редовно пријављује своје обавезе на сваки мултилатерални круг и у сваком циклусу имамо завидне резултате", изјавио је Рачић новинарима.
Директор Бањалучке берзе Борис Срдић рекао је да је за 10 година у 54 мултилатералне компензације обавезе компензовало 2.820 од 8.300 регистрованих учесника, као и 80 пословних субјеката из Федерације БиХ.
"Од укупног обима компензованих обавеза највеће учешће имају приватна предузећа - 32 одсто, јавна предузећа, трезор - 26 одсто, јавни фондови девет одсто, а градови и општине око четири одсто", навео је Срдић.
Он сматра да би систем мултилатералне компензације могао да буде унапријеђен укључивањем Управе за индиректно опорезивање БиХ, као и увођењем у систем електронског акцептног налога неопозивог налога дужника за пренос новчаних средстава повјериоцу на одређени датум.
Срдић је подсјетио да је 2014. године једногласно донесен закон о мултилатералној компензацији, а у октобру 2015. организована је прва мултилатерална компензација у Републици Српској.
