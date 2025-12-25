Logo
Привредна комора Српске: У 10 година компензовано 1,55 милијарди КМ обавеза

СРНА

25.12.2025

12:07

Привредна комора Српске
Фото: АТВ

Мултилатерална компензација, која је у Републици Српској почела прије 10 година, успјешан је пројекат и јединствен у региону што доказује и податак да је у том периоду компензовано 1,55 милијарди КМ обавеза, речено је на презентацији резултата пројекта у Привредној комори Српске у Бањалуци.

Предсједник Привредне коморе Републике Српске Горан Рачић рекао је да би овај пројекат, који спроводи Бањалучка берза у сарадњи са Комором, могао да донесе још боље резултате, те позвао предузећа да прате рад Берзе када је ријеч о мултилатералној компензацији и да унесу своје обавезе.

"Привредна комора Српске редовно пријављује своје обавезе на сваки мултилатерални круг и у сваком циклусу имамо завидне резултате", изјавио је Рачић новинарима.

Директор Бањалучке берзе Борис Срдић рекао је да је за 10 година у 54 мултилатералне компензације обавезе компензовало 2.820 од 8.300 регистрованих учесника, као и 80 пословних субјеката из Федерације БиХ.

"Од укупног обима компензованих обавеза највеће учешће имају приватна предузећа - 32 одсто, јавна предузећа, трезор - 26 одсто, јавни фондови девет одсто, а градови и општине око четири одсто", навео је Срдић.

Он сматра да би систем мултилатералне компензације могао да буде унапријеђен укључивањем Управе за индиректно опорезивање БиХ, као и увођењем у систем електронског акцептног налога неопозивог налога дужника за пренос новчаних средстава повјериоцу на одређени датум.

Срдић је подсјетио да је 2014. године једногласно донесен закон о мултилатералној компензацији, а у октобру 2015. организована је прва мултилатерална компензација у Републици Српској.

privredna komora RS

Коментари (0)
