Цијена бакра снажно расте и обара рекорде: Ево шта стоји иза скока

На свјетским берзама биљежи се нови снажан раст цијена бакра, који је ових дана досегао историјске максимуме, што додатно узбуркава тржишта сировина и дионице рударских компанија.

Према подацима с међународних тржишта, цијена бакра је први пут премашила границу од 12.000 долара по тони, чиме је потврђен снажан узлазни тренд који траје већ мјесецима.

Зашто цијене бакра расту?

Аналитичари наводе неколико кључних разлога за актуелни скок:

Ограничена понуда – проблеми у производњи и кашњења пројеката у великим рудницима широм свијета

Растућа глобална потражња, посебно из сектора електричних возила, обновљивих извора енергије и АИ инфраструктуре

Геополитичке и трговинске неизвјесности, укључујући најаве могућих царина и поремећаје у ланцима снабдијевања

Бакар се све више посматра као стратешка сировина за енергетску транзицију

Због своје кључне улоге у производњи каблова, батерија, електромотора и инфраструктуре, бакар се често назива и “новом нафтом енергетске транзиције”.

Рударске компаније и дионице у порасту

Раст цијене бакра позитивно се одразио и на берзе. Дионице рударских компанија широм свијета биљеже раст, док инвеститори повећавају изложеност сектору метала, очекујући наставак повољног тренда.

Посебно су профитирале компаније фокусиране на бакар, али и шири рударски индекси на европским и азијским тржиштима.

Шта даље?

Стручњаци упозоравају да би високе цијене бакра могле потрајати, с обзиром на то да нови рударски пројекти захтијевају дуг временски период за реализацију, док потражња наставља расти.

Истовремено, раст цијена овог метала може имати и негативне ефекте, попут повећања трошкова у грађевинарству, енергетици и индустрији, што се може прелити и на крајње потрошаче.