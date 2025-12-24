Пао договор: Радницима ће се моћи неопорезиво исплатити до 2.500 КМ

24.12.2025
12:26
Коментари:0
Предсједник Привредне коморе Републике Српске Горан Рачић изјавио је да је са предсједником Владе Републике Српске Савом Минићем данас договорено да Влада донесе уредбу којом би од наредне године привредници могли радницима исплаћивати помоћ без фискалних оптерећења.
"У времену када имамо велике миграције, када радници одлазе, такво рјешење је неопходно. Тако нешто има и у Федерацији БиХ. А, ради се о томе да се радницима годишње може исплатити 2.000 - 2.500 КМ неопорезиво", рекао је Рачић.
Он је након разговора са премијером Српске Савом Минићем рекао да привредницима од 1. јануара неће бити већа цијена електричне енергије.
Република Српска
Минић: Одлука Хрватске не иде у прилог добрих комшијских односа
Али, како истиче, очекују захтјев за повећање од 20 одсто у таку наредне године.
"То је за нас неприхватљиво", истакао је Рачић и наставио:
"Морају се тражити уштеде у рационализацији система "Електропривреде Републике Српске".
Најновије
Најчитаније
17
20
17
14
17
10
17
08
16
52
Тренутно на програму