Цијене сребра и злата на новом историјском максимуму

Извор:

Танјуг

24.12.2025

10:50

Коментари:

0
Фото: Pixabay

На европским берзама данас углавном влада празнична атмосфера, пошто су су многа тржишта затворена због прославе Бадњег дана по грегоријанском календару, док друга раде по скраћеном радном времену како би запослени могли да проведу Бадње вече са својим породицама.

Франкфуртска берза је затворена, Лондонска и Париска берза раде по скраћеном радном времену и њихови индекси стагнирају, док Московска берза ради стандардно и њен индекс МОЕX је у 9.30 часова пао за 0,52 одсто на 2.711,27 поена.

Насупрот томе, цијена злата не мирује и премашила је у једном тренутку 4.500 долара по унци, а цијена сребра 72 долара по унци, што у оба случаја представља нови историјски рекорд, преноси Си-ен-би-си.

Злато је од почетка године поскупјело за скоро 70 одсто, а сребро чак за 128 одсто, прије свега због геополитичких неизвесности и очекивања да ће Федералне резерве сљедеће године наставити са смањењем каматних стопа у Сједињеним Америчким Државама.

Kremlj

Свијет

Ледено у Москви: Забиљежена најнижа температура ове зиме

Вриједност америчког берзанског индекса Доw Јонес је на јучерашњем затварању берзи порасла за 0,16 одсто на 48.422,41 поена, вредност индекса С&П 500 за 0,46 одсто на 6.909,79 поена, а вриједност индекса Насдак за 0,57 одсто на 23.561,84 поена.

Европски фјучерси гаса за јануар су се данас на отварању берзе ТТФ продавали по цијени од 27,8 евра за мегават-сат.

Према актуелним подацима са берзи, цијена сирове нафте је порасла на 58,695 долара, а цијена нафте Брент на 62,720 долара.

Цијена злата је порасла на 4.486,22 долара за унцу, а цијена пшенице на 5,2009 долара за бушел (бушел износи 27,216 кг).

Вриједност евра у односу на долар на валутној берзи Фореx износи 1,17909 долара, што је за 0,03 одсто мање него на почетку трговине.

