Logo
Large banner

Познаника напао у кући и нанио му тешке повреде

Извор:

АТВ

24.12.2025

10:37

Коментари:

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Рогатичанин И.Ј. (27) ухапшен је због сумње да је напао суграђанина А.Ш. (28) коме је ушао у кућу, напао га и нанио му повреде главе, те украо 350 КМ и мобилни телефон.

У ПУ Источно Сарајево наводе да је И.Ј. осумњичен да је починио кривична дјела самовлашће и наношење тешких повреда, а незванично сазнајемо да се ради о познаницима.

”И.Ј. се сумњичи да је без одобрења ушао у породичну кућу у Рогатици и физики напао А.Ш. нанијевши му тешке тјелесне повреде, те отуђио одређен износ новца и мобилни телефон”, саопштила је ПУ Источно Сарајево.

Додају да је о свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. У току је рад на документовању предмета.

Подијели:

Тагови:

teške tjelesne povrede

Рогатица

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Полиција аутомобил

Хроника

Акција "Комбо": Хапшења због дроге и нелегалног оружја

1 ч

0
Диплома факултет студије

Хроника

Фалсификовала диплому средње школе

2 ч

2
Рођо лажирао 260 рачуна: Од МИП-а наплатио 67.000 КМ

Хроника

Рођо лажирао 260 рачуна: Од МИП-а наплатио 67.000 КМ

2 ч

0
Аутом се закуцао у Миливоја на бициклу, није му било спаса

Хроника

Аутом се закуцао у Миливоја на бициклу, није му било спаса

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

26

Пао договор: Радницима ће се моћи неопорезиво исплатити до 2.500 КМ

12

26

Трагедија: Тинејџер скочио са терасе, остао на месту мртав

12

23

Топлотна пумпа која мијења све: Научници направили револуцију

12

19

Још увијек имате овај легендарни Нокиа телефон? Ево колико данас вриједи

12

14

Снажан земљотрес погодио Тајван

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner