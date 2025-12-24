Познаника напао у кући и нанио му тешке повреде

Извор:
АТВ
24.12.2025
10:37
Коментари:0
Рогатичанин И.Ј. (27) ухапшен је због сумње да је напао суграђанина А.Ш. (28) коме је ушао у кућу, напао га и нанио му повреде главе, те украо 350 КМ и мобилни телефон.
У ПУ Источно Сарајево наводе да је И.Ј. осумњичен да је починио кривична дјела самовлашће и наношење тешких повреда, а незванично сазнајемо да се ради о познаницима.
”И.Ј. се сумњичи да је без одобрења ушао у породичну кућу у Рогатици и физики напао А.Ш. нанијевши му тешке тјелесне повреде, те отуђио одређен износ новца и мобилни телефон”, саопштила је ПУ Источно Сарајево.
Додају да је о свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. У току је рад на документовању предмета.
Најновије
Најчитаније
12
26
12
26
12
23
12
19
12
14
Тренутно на програму