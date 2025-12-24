Аутом се закуцао у Миливоја на бициклу, није му било спаса

Извор:
У саобраћајној несрећи која се догодила јутрос око 6.45 сати у Улици Свето поље у Богатићу погинуо је бициклиста Миливој М. (70).
Несрећа се догодила када је аутомобил којим је управљао Б.У. (63) сустигао бициклисту који се кретао у истом смеру уз десну ивицу коловоза и оборио га на земљу, сазнаје Информер.
Екипа хитне помоћи транспортовала је повријеђеног бициклисту у Дом здравља у Богатићу, гдје је несрећни човјек преминуо послије неуспјешне реанимације.
Како такође сазнајемо, возач аутомобила је алкотестиран и није имао алкохола у крви.
Увиђај су обавили припадници полиције из Богатића који утврђују узрок несреће, преноси Информер.
