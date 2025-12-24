Logo
Аутом се закуцао у Миливоја на бициклу, није му било спаса

Аутом се закуцао у Миливоја на бициклу, није му било спаса

У саобраћајној несрећи која се догодила јутрос око 6.45 сати у Улици Свето поље у Богатићу погинуо је бициклиста Миливој М. (70).

Несрећа се догодила када је аутомобил којим је управљао Б.У. (63) сустигао бициклисту који се кретао у истом смеру уз десну ивицу коловоза и оборио га на земљу, сазнаје Информер.

Екипа хитне помоћи транспортовала је повријеђеног бициклисту у Дом здравља у Богатићу, гдје је несрећни човјек преминуо послије неуспјешне реанимације.

Снијег, пут

Друштво

Погледајте какво нас вријеме очекује за викенд

Како такође сазнајемо, возач аутомобила је алкотестиран и није имао алкохола у крви.

Увиђај су обавили припадници полиције из Богатића који утврђују узрок несреће, преноси Информер.

