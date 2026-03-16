Трамп: Преговарамо са седам држава о обезбјеђивању Ормуског мореуза

16.03.2026
08:04
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да Сједињене Државе тренутно преговарају са седам земаља о обезбјеђивању сигурности пловидбе у Ормуском мореузу.
Он је рекао да је још прерано рећи које ће се земље придружити безбједносним аранжманима јер су разговори у току, али да ће Ормуски мореуз ускоро бити обезбијеђен за међународну пловидбу.
На питање о броју земаља са којима САД разговарају о могућем учешћу у обезбјеђивању пловидбе у Ормуском мореузу, Трамп је рекао око седам.
