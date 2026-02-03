Logo
Наставак пројекта туристичких ваучера у Републици Српској

03.02.2026

22:40

Коментари:

0
Фото: АТВ

Пројекат туристичких ваучера у Републици Српској планиран је и у овој години, а у буџету Српске планирано је укупно два милиона конвертибилних марака за ове намјене.

У Министарству трговине и туризма Републике Српске кажу да ће размотрити могућност унапријеђења овог пројекта и нових начина пласирања туристичких ваучера.

Током прошле године је, како подсјећају, у два наврата пласирано 9.330 ваучера за домаће туристе који су оставили туристичку посјету у Српској. Номинални износ је 100 КМ по ваучеру, а исплате пружаоцима услуге смјештаја се, како тврде у Министарству трговине, обављају континуирано и у складу са доступним буџетским средствима.

У пројекту је током прошле године учествовао 61 објекат за смјештај и шест туристичких агенција, а као и у претходним циклусима, највише их је искоришћено у бањским и велнес центрима у Републици Српској, те туристичким центрима Бањалуци, Требињу и Јахорини.

"Када је ријеч о оствареном броју ноћења, статистички показатељи упућују на то да је захваљујући управо овом пројекту број ноћења домаћих туриста значајно повећан", тврде у Министарству трговине и туризма.

Тако је у јуну 2025. године остварено укупно 47.546 ноћења, те је дошло до повећања ноћења од 22,7 одсто у односу на исти мјесец годину прије. У септембру је остварено 39.926 ноћења и дошло је до повећања од 14,7 одсто у односу на девети мјесец 2024.

Како додају, повећање ноћења у октобру је износило 22,4 одсто, а у новембру 23,3 одсто.

"Ови подаци говоре да је пројекат пласирања туристичких ваучера успјешно реализован, те да смо на овај начин повећали број долазака и ноћења домаћих туриста, као и домаћу потрошњу што је и био крајњи циљ пројекта", наводе у Министарству.

(ГласСрпске)

