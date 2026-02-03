Додик: Стигао сам

Извор:
АТВ
03.02.2026
20:44

Стигао сам, објавио је лидер СНСД-а Милорад Додик на друштвеној мрежи Икс.
Додик је јуче отпутовао у Сједињене Америчке Државе гдје ће, како је раније најавио, присуствовати молитвеном доручку.
У Вашингтону се налази српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић која је до сада имала више важних састанака.
Стигао сам.— Милорад Додик (@MiloradDodik) February 3, 2026
