Додик: Стигао сам

Извор:

АТВ

03.02.2026

20:44

Коментари:

1
Милорад Додик
Фото: АТВ

Стигао сам, објавио је лидер СНСД-а Милорад Додик на друштвеној мрежи Икс.

Додик је јуче отпутовао у Сједињене Америчке Државе гдје ће, како је раније најавио, присуствовати молитвеном доручку.

У Вашингтону се налази српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић која је до сада имала више важних састанака.

Тагови:

Милорад Додик

Република Српска

Коментари (1)
