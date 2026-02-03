Logo
Цвијановић са утицајном политичарком из Венецуеле

АТВ

03.02.2026

19:44

Жељка у Венецуели
Фото: Инстаграм/zeljka.cvijanovic

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је у Вашингтону са утицајном политичарком из Венецуеле Маријом Корином Мачадом.

"Пријатан сусрет и кратак разговор испред хотела у Вашингтону са Маријом Корином Мачадом, утицајном политичарком из Венецуеле", написала је Цвијановићева на Инстаграму.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Марија Корина Мачадо

