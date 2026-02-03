Цвијановић са утицајном политичарком из Венецуеле

Извор:
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је у Вашингтону са утицајном политичарком из Венецуеле Маријом Корином Мачадом.
"Пријатан сусрет и кратак разговор испред хотела у Вашингтону са Маријом Корином Мачадом, утицајном политичарком из Венецуеле", написала је Цвијановићева на Инстаграму.
