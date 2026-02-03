Наставак дипломатског похода: Цвијановић са конгресменком Паулином Луном

Извор:
АТВ
03.02.2026
16:34
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се са чланом Представничког дома америчког Конгреса из Републиканске странке Аном Паулином Луном.
"На истој смо политичкој страни - за одбрану суверенитета, демократије, воље народа и слободе говора. Објаснила сам јој да су све ове вриједности у БиХ угрожене. Радујем се што ћемо наставити блиску сарадњу", поручила је Цвијановић на друштвеној мрежи Икс.
I had an excellent and inspiring meeting with Republican Congresswoman @RepLuna, a Member of the U.S. House of Representatives.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) February 3, 2026
We are on the same political side — in defense of sovereignty, democracy, the will of the people, and freedom of speech.
I shared with her that all of… pic.twitter.com/RpEDTBpiur
