Logo
Large banner

Наставак дипломатског похода: Цвијановић са конгресменком Паулином Луном

Извор:

АТВ

03.02.2026

16:34

Коментари:

0
Цвијановић са конгресменком Паулином Луном
Фото: X/Željka Cvijanović

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се са чланом Представничког дома америчког Конгреса из Републиканске странке Аном Паулином Луном.

"На истој смо политичкој страни - за одбрану суверенитета, демократије, воље народа и слободе говора. Објаснила сам јој да су све ове вриједности у БиХ угрожене. Радујем се што ћемо наставити блиску сарадњу", поручила је Цвијановић на друштвеној мрежи Икс.

Подијели:

Тагови:

Жељка Цвијановић

Ана Паулина Луна

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Федерални медиј: Цвијановић демолирала Бећировића и Конаковића

БиХ

Федерални медиј: Цвијановић демолирала Бећировића и Конаковића

9 ч

2
Цвијановић: Одличан састанак и отворен разговор са Латником

Свијет

Цвијановић: Одличан састанак и отворен разговор са Латником

1 д

2
Цвијановић са Латником, блиским сарадником Доналда Трампа

БиХ

Цвијановић са Латником, блиским сарадником Доналда Трампа

1 д

6
Цвијановић на Светосавској академији у Вашингтону: Отаџбина је у срцу

Република Српска

Цвијановић на Светосавској академији у Вашингтону: Отаџбина је у срцу

2 д

4

Више из рубрике

Федерални медиј: Цвијановић демолирала Бећировића и Конаковића

БиХ

Федерални медиј: Цвијановић демолирала Бећировића и Конаковића

9 ч

2
Превозници протестују

БиХ

Нема добрих вијести из Брисела за превознике у БиХ

9 ч

0
Којић: ЕУ да казни Хрватску због ескалације србофобије

БиХ

Којић: ЕУ да казни Хрватску због ескалације србофобије

11 ч

0
Селефијске даије у БИХ савјетују како тући жену и ограничити јој кретање

БиХ

Селефијске даије у БИХ савјетују како тући жену и ограничити јој кретање

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

22

53

Пазуревић за АТВ: Мислим да људи у Савјету министара немају благе везе какве су нама посљедице нанесене

22

48

Годишњица пуцњаве у Шведској: Аднан из БиХ кћерку назвао по жени која га је спасила

22

40

Наставак пројекта туристичких ваучера у Републици Српској

22

36

Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner