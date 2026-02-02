Цвијановић: Одличан састанак и отворен разговор са Латником

Извор:
02.02.2026
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручила је да је имала одлична састанак и отворен разговор са америчким секретаром за економију у администрацији предсједника Доналда Трампа, Хавардом Латником.
"Током другог састанка са секретаром Латником у посљедњих годину дана, размотрили смо могућност даљег јачања економске сарадње у обостраном интересу. Изразила сам задовољство због све веће заинтересованости америчких компанија за улагање у Републику Српску и БиХ, те истакла да је то посљедица позитивног заокрета администрације предсједника Трампа ка економији, сарадњи и заједничком просперитету са другим земљама", рекла је Цвијановић.
Она истиче да је указала на важност реализације заједничких енергетских пројеката, попут Јужне интерконекције, која ће отворити простор даљим америчким инвестицијама у области енергетике и инфраструктуре.
"Овом приликом сам упознала саговорника и о актуелним политичким и безбједносним приликама у БиХ", поручила је Цвијановић.
Хавард Латник је (министар економије) у Трамповој Влади надлежан за трговину, а био је и кандидат за министра финансија. У његовом министарству запослено је око 50.000 људи, а у жижу јавности је доспио подржавајући Трампову политику широких тарифа. Латников ресор кључни је играч у областима гдје се интереси бизниса и националне безбједности сударају, попут ограничавања извоза технологије или увођења тарифа за заштиту америчке производње.
Министарство је такође у великој мјери укључено у владине напоре да подстакне домаћу производњу и америчке компаније.
Иначе, Латник, поријеклом са Лонг Ајленда, директор је финансијске компаније Кантор Фицџералд у коју је дошао 1983. године одмах након што је дипломирао на Хаверфорд Колеџу. За свега десет година дошао је до позиције извршног директора за инвестиције.
У фирму је довео додатне клијенте, повећавајући профитабилност и његово одјељење је постало једно од најпрофитабилнијих Кантора Фицџералда.
У нападима 11. септембра за длаку је избјегао смрт јер је одвео једно од своје дјеце у вртић, али је компанија Кантор Фицџералд изгубила 658 запослених, укључујући и Латниковог рођеног брата Герија. Мјесец дана из дана у дан Лутник је присуствовао сахранама сваког страдалог запосленог, што је додатно учврстило његов профил у јавности. Деценијама касније изјавио је да је 11. септембар био преломни дан у његовом животу и да му сваки дан изгледа као "да се то догодило јуче". Основао је и Фондацију за помоћ породицама страдалих, а донирано је око 180 милиона долара. Осим тога помагао је страдале у природним непогодама, а и највећи је појединачни донатор Колеџа Хаверфорд са јединственом донацијом од 25 милиона долара - укупно је донирао 65 милиона.
Колико је био поштован у поменутој компанији најбоље свједочи покушај оснивача Кантора Фицџералда да га смијени са позиције извршног директора, али је то одбачено, након чега је Латник постао главни извршни директор и предсједник фирме.
Данас је фирма позната због својих улагања у криптовалуте и свог огранка у индустрији некретнина, брокерске фирме Њумарк. Значајан је по заговарању улагања у технологију и покретању електронске платформе за трговање "еСпеед".
Као један од најближих сарадника Доналда Трампа активно је учествовао у прикупљању средстава за његову кампању у два изборна циклуса. Иако претходно демократа, након Трампове побједе 2016. године постаје републиканац, те у наредна два циклуса прикупља средства за Трампову кампању.
У низу догађаја, као организатор или суорганизатор, прикупио је милионе долара за кампању републиканског кандидата, односно актуелног америчког предсједника, укључујући личну донацију од 2,5 милиона Трамповом фонду за побједу, те пет милиона компанији МАГА Инк.
Након предсједничких избора Латник је био кандидат за министра финансија, гдје је добио велику подршку Илона Маска, али је дјеловало као да он није заинтересован за ту позицију. Убрзо потом Трамп га именује за министра трговине, самим тим и министром економије. Његово именовање потврђено је 18. фебруара у Сенату. Директан је учесник у преговорима са Кином, Канадом и Мексиком, гдје је заговорник Трампових тарифа.
Прошле године часопис Тајмс уврстио га је на листу 100 најутицајнијих људи на свијету.
