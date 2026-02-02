Logo
Брисел припрема нови удар за годишњицу СВО: Не маре што ће ЕУ коштати више него Русију

Извор:

РТ Балкан

02.02.2026

20:52

Брисел припрема нови удар за годишњицу СВО: Не маре што ће ЕУ коштати више него Русију
Фото: Танјуг / АП

Европска унија разматра увођење забране увоза бакра и неколико кључних племенитих метала из Русије, укључујући платину, иридијум и родијум. Овај предлог је дио 20. пакета санкција који Брисел планира да усвоји до краја фебруара, на двогодишњицу почетка Специјалне војне операције у Украјини.

Како преноси Блумберг, позивајући се на анонимне изворе, главна мета ових мјера је руски гигант "Норникел", највећа рударска компанија у земљи, која је до сада успјела да избјегне директне санкције ЕУ због своје кључне улоге на светском тржишту.

Колико је ЕУ упорна у свом науму да и по цену пропасти сопствене привреде, још једном покуша да науди руској економији, сведочи и податак да је одлука о забрани услиједила у тренутку када су свјетска тржишта ових метала већ веома напета, а цијене бакра достижу рекордне вриједности због велике потражње и ограниченог снабдијевања, док се на тржишту платине биљежи дефицит.

Руски метали су већ дјелимично потиснути са западних берзи као што је Лондонска берза метала, али и даље проналазе пут до европских индустријских потрошача - јер без њих не могу.

Блумберг указује да се Европска унија нада да ће овим потезом успјети додатно да исцрпи "руске ратне фондове", упркос ризику од даљег раста цијена сировина на глобалном тржишту и у ЕУ.

Нови пакет санкција прати и најава огромног пакета финансијске помоћи за Украјину у вредности од 90 милијарди евра за наредне двије године.

(рт балкан)

