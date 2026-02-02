Logo
У Барселони изведена пионирска трансплатација лица

СРНА

02.02.2026

19:33

Operacija, operaciona sala
Љекари болнице у Барселони извели су пионирску трансплантацију лица у којој је донор, први пут у свијету, понудила своје лице прије него што је подвргнута поступку асистиране смрти.

"Сложена операција укључивала је трансплантацију композитног ткива из централног дијела лица и захтијевала је учешће око 100 стручњака, укључујући психијатре и имунологе", саопштено је из престижне болнице "Вал д`Еброн".

Координатор одјељења за трансплантацију Елизабет Навас рекла је да је донор показао "ниво зрелости који оставља човјека без ријечи".

"Неко ко је одлучио да оконча свој живот посвећује једну од својих посљедњих жеља странцу и даје му другу шансу ових размјера", рекла је Навасова.

Прималац, идентификована само као Карме, патила је од некрозе ткива лица усљед бактеријске инфекције изазване уједом инсекта, што је утицало на њену способност говора, вида и конзумирања хране.

За такве случајеве који захтијевају трансплантацију лица, донор и прималац морају имати исти пол, крвну групу и сличну величину главе.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Прва операција тумора на мозгу - историјски искорак

Са популацијом од 49,4 милиона, Шпанија је глобални лидер у трансплантацији органа више од три деценије. У 2021. години постала је четврта земља ЕУ која је легализовала еутаназију.

Половину од шест трансплантација лица икада урађених у Шпанији извршило је особље болнице "Вал д`Хеброн". У овој каталонској болници, такође је извршена прва трансплантација цијелог лица на свијету још 2010. године.

Према подацима Министарства здравља, око 6.300 трансплантација органа је обављено прошле године у Шпанији, а трансплантација бубрега је била најчешћа.

За асистирану смрт се 2024. години одлучило 426 људи

