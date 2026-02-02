Logo
Large banner

Трамп стиже на Балкан

Извор:

Б92

02.02.2026

18:21

Коментари:

0
Трамп стигао у Давос
Фото: Tanjug/AP

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп планира да допутује у званичну посјету Атини, изјавила је америчка амбасадорка у Грчкој Кимберли Ен Гилфојл, указујући на растуће интересовање Вашингтона за југоисточни Медитеран.

Говорећи у Атини на представљању новог документарног филма прве даме САД Меланије Трамп, Гилфојл је рекла да се радује доласку америчког предсједника и његове супруге у Грчку, преноси данас Еурактив.

"Знам да ће предсједник доћи и заиста се радујем њиховој посјети, Меланијиној такође. То би била велика част за земљу", навела је Гилфојл.

Америчка амбасадорка у Грчкој није прецизирала када би посјета могла да се реализује, нити да ли би Трамп том приликом обишао и друге земље од стратешког значаја за САД, попут Израела, Кипра или Турске.

Према оцјенама Еурактива, чак сама најава посјете има политичку тежину за југоисточну Европу, регион оптерећен тензијама због поморских спорова, нарочито између Грчке и Турске, као и неслагања око енергетских ресурса.

Од Трамповог поновног избора, америчке компаније повећале су улагања у истраживање гаса и нафте у источном Медитерану.

Гилфојл је раније Грчку описала као "кључног актера у енергетској будућности Европе".

За разлику од већине партнера САД у Европској унији, Атина дијели Трампов став да Европа треба да повећа увоз течног природног гаса (ЛНГ) из САД.

Аналитичари оцјењују да појачано америчко интересовање за енергетски потенцијал региона југоистока Европе може да промјени постојеће односе и изврши притисак на дугогодишње ривале да пронађу политичко рјешење.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Грчка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ирански министар поручио Трампу: Спремни смо и за споразум и за рат

Свијет

Ирански министар поручио Трампу: Спремни смо и за споразум и за рат

9 ч

0
Доналд Трамп предсједник САД-а

Свијет

Трамп тврди да никада није посјетио Епстајново острво

10 ч

0
Трамп амерички предсједник

Свијет

Трамп у шали о "новим државама": Канада 51, Гренланд 52, Венецуела 53

11 ч

0
Рекордна зарада за документарац о Меланији Трамп првог викенда приказивања

Култура

Рекордна зарада за документарац о Меланији Трамп првог викенда приказивања

12 ч

0

Више из рубрике

У Епстајновим документима се спомиње и "Титова вила"

Свијет

У Епстајновим документима се спомиње и "Титова вила"

1 ч

0
Масовни протести у 150 градова Њемачке

Свијет

Масовни протести у 150 градова Њемачке

2 ч

0
Ухапшен син норвешке принцезе

Свијет

Ухапшен син норвешке принцезе због насиља

3 ч

0
Мрмот Фил прогнозира, да ли нас очекује још зиме?

Свијет

Мрмот Фил прогнозира, да ли нас очекује још зиме?

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

38

Није због Бенземе – Роналдо бојкотује и напушта клуб?

19

34

Јахорина све привлачнија домаћим и страним туристима

19

33

У Барселони изведена пионирска трансплатација лица

19

25

Ухапшен Борислав Бојанић

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner