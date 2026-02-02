Трамп стиже на Балкан

Извор:
Б92
02.02.2026
18:21
Коментари:0
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп планира да допутује у званичну посјету Атини, изјавила је америчка амбасадорка у Грчкој Кимберли Ен Гилфојл, указујући на растуће интересовање Вашингтона за југоисточни Медитеран.
Говорећи у Атини на представљању новог документарног филма прве даме САД Меланије Трамп, Гилфојл је рекла да се радује доласку америчког предсједника и његове супруге у Грчку, преноси данас Еурактив.
"Знам да ће предсједник доћи и заиста се радујем њиховој посјети, Меланијиној такође. То би била велика част за земљу", навела је Гилфојл.
Америчка амбасадорка у Грчкој није прецизирала када би посјета могла да се реализује, нити да ли би Трамп том приликом обишао и друге земље од стратешког значаја за САД, попут Израела, Кипра или Турске.
Према оцјенама Еурактива, чак сама најава посјете има политичку тежину за југоисточну Европу, регион оптерећен тензијама због поморских спорова, нарочито између Грчке и Турске, као и неслагања око енергетских ресурса.
Од Трамповог поновног избора, америчке компаније повећале су улагања у истраживање гаса и нафте у источном Медитерану.
Гилфојл је раније Грчку описала као "кључног актера у енергетској будућности Европе".
За разлику од већине партнера САД у Европској унији, Атина дијели Трампов став да Европа треба да повећа увоз течног природног гаса (ЛНГ) из САД.
Аналитичари оцјењују да појачано америчко интересовање за енергетски потенцијал региона југоистока Европе може да промјени постојеће односе и изврши притисак на дугогодишње ривале да пронађу политичко рјешење.
Свијет
9 ч0
Свијет
10 ч0
Свијет
11 ч0
Култура
12 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму