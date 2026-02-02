Logo
Масовни протести у 150 градова Њемачке

Возачи аутобуса и трамваја у око 150 градова у Њемачкој ступили су у штрајк захтијевајући побољшање радних услова и повећање плата, пише Билд.

Штрајком су погођени милиони путника и цјелокупна њемачка привреда, која би могла да забиљежи губитке до 200 милиона евра по дану штрајка.

Штрајк у организацији синдиката “Вер.ди” почео је јутрос у 3.30 часова и довео је до обуставе готово свих линија аутобуса и трамваја.

Најтеже погођени градови су Минхен, Нирнберг, Аугзбург, Штутгарт, Карлсруе, Фрајбург, Берлин, Франкфурт, Хамбург и други бројни градови у савезним државама Саксонији, Тирингији и Бранденбургу.

Њемачка

Штрајк

željeznica

