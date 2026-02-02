Масовни протести у 150 градова Њемачке

Извор:
СРНА
02.02.2026
16:51
Возачи аутобуса и трамваја у око 150 градова у Њемачкој ступили су у штрајк захтијевајући побољшање радних услова и повећање плата, пише Билд.
Штрајком су погођени милиони путника и цјелокупна њемачка привреда, која би могла да забиљежи губитке до 200 милиона евра по дану штрајка.
Штрајк у организацији синдиката “Вер.ди” почео је јутрос у 3.30 часова и довео је до обуставе готово свих линија аутобуса и трамваја.
Најтеже погођени градови су Минхен, Нирнберг, Аугзбург, Штутгарт, Карлсруе, Фрајбург, Берлин, Франкфурт, Хамбург и други бројни градови у савезним државама Саксонији, Тирингији и Бранденбургу.
