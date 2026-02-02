Logo
Ватикан је дуго ово крио: Ево шта је Епстајн радио са папом

Извор:

РТ Балкан

02.02.2026

15:43

Коментари:

0
Ватикан је дуго ово крио: Ево шта је Епстајн радио са папом

Џефри Епстин неко вријеме је живио код папе Јована Павла Другог, чиме је Ватикан директно умешан у аферу која се тиче осуђеног сексуалног преступника, откривено је у списима које је објавило Министарство правде САД.

је и за свеца, али писани трагови показују не само да је имао контакт, него је Епстин неко вријеме и живио код њега.

Информација је потврђена у мејлу који је Брендон Томпсон, један од радника задужених за уређење зидова приликом реновирања куће која је требало да изгледа као да је с почетка 19. вијека, послао Есптиновом финансијском савјетнику.

У списима се наводи одговор на мејл који је Епстин добио од свог сарадника Ричарда Кана, регистрованог агента пословне корпорације "ХБРК асошијејтс".

Кан је амерички финансијски извршни директор најпознатији по томе што је обављао функцију вишег руководиоца у "Дојче банци", укључујући и улоге директора за оперативне послове за Америке и члана глобалне управне структуре банке.

Џефри Епстајн

Србија

На Епстајновој листи двије дјевојке из Србије

Руководио је финансијским односима "Дојче банке" са Епстином, а у овом конкретном случају, прослиједио је поруку коју је добио од Томпсона, тражећи од Епстина да га савјетује око термина повратка.

"Данас сам прао четке, чистио све кречне премазе и припремао се за повратак кући, када је ушао господин Епстин. Показао сам му узорак (на којем сам радио синоћ, покушавајући да изразим завршну обраду из 18. вијека која би опстала на зиду и како би могла да изгледа данас након толиког времена)", стоји у уводном дијелу поруке.

Мајстор је истакао да се Епстину допао његов рад и да су имали кратак разговор и додатно разјаснили могуће будуће неспоразуме.

"Он жели да сваки стуб завршим другачије, јер је, док је живио са папом Јованом Павлом Другим у Ватикану, посматрао разноврсне стубове донете из ратова. Рекао ми је да је сваки папа захтијевао да има по један стуб из сваке освојене земље, тако да у Ватикану постоји колекција различитих стубова", додаје се у мејлу.

Тиме је потврђен близак однос понтифа са Епстином, који је наговештен на фотографији на којој се види да, заједно са саучесницом и бившом дјевојком Гислејн Максвел, добија благослов од папе Јована Павла Другог.

Џефри Епстајн

БиХ

Још једна жена из БиХ у Епстајновим фајловима: Плаћао јој школарину, уступио стан

У питању је један од најконтроверзнијих папа икада на челу Ватикана, са трећим најдужим понтификатом у историји.

Наводно је три пута обавио чин егзорцизма, односно истеривања ђавола на Тргу Светог Петра у Ватикану, преживио је атентат 1981. године, а онда у ћелији и посјетио атентатора и опростио му покушај убиства.

Био је активан у борби против комунизма, залагао се за забрану абортуса, оштро се противио разводима и хомосексуалности. Није прихватио ни све чешће захтијеве да и жене постану равноправне у цркви тако што ће моћи да заузимају високе положаје.

Оптужен је да је прикривао злостављање дјеце у Римокатоличкој цркви и чувао свештенике педофиле.

За вријеме његовог мандата Алојзије Степинац је проглашен блаженим.

Многи сматрају да је својим конзервативним ставовима удаљио доста вјерника од католичке цркве.

(рт балкан)

Џефри Епстајн

папа Јован Павле Други

