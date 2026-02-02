Бизнисмен отет испред куће, тијело касније пронађено у потоку

Извор:
Телеграф
02.02.2026
14:35
Тијело младића пронађено је у недјељу у потоку у Неа Перамосу у Грчкој, а први резултати истраге показују да се највјероватније ради о младом бизнисмену (27) који је прошле недјеље отет испред куће.
Портпаролка грчке полиције рекла је у понедјељак да нико није контактирао породицу младића.
Како је портпаролка ЕЛАС-а Констанција Димоглиду рекла у понедјељак ујутру, да након отмице нико није контактирао његову породицу.
Према њеним ријечима, 27-годишњак "никада није био под присмотром полиције", а форензички извјештај ће утврдити да ли је младић убијен на мјесту гдје је његово тијело пронађено.
Полиција такође тражи информације са видео снимака које има на располагању како би идентификовала возило које су користили непознати мушкарци који су отели 27-годишњака.
Главне вијести Меге приказале су видео снимак који приказује тренутак отмице младића. Два мушкарца, од којих је један наоружан, убацили су 27-годишњака у своје возило.
Истовремено, истражује се да ли су младом бизнисмену у прошлости упућене пријетње, а прве изјаве његових рођака, за сада, не расвјетљавају ову верзију.
Тијело је открио човјек који је шетао пса и случајно пролазио поред мјеста злочина.
Резултати обдукције су показали да је жртва више пута упуцана. На лицу мјеста пронађене су двије чауре, а вјерује се да су починиоци покушали да спале тијело, али нису успјели.
Истрага је показала да постоји веза између 27-годишњака и особа повезаних са убиством другог бизнисмена које се догодило у Мандри почетком 2024. године, преноси "Телеграф".
Βίντεο ντοκουμέντο από την αρπαγή στην Ελευσίνα και νέα τροπή για τον νεκρό στη Νέα Πέραμο. 🚨— ΘΡΙΑΣΙΟ - Ημερήσια Εφημερίδα (@Thriassiogr) February 1, 2026
Στο τραπέζι και σενάριο σύνδεσης με παλαιότερη υπόθεση στη Μάνδρα.https://t.co/uwnhlOgeiW#Ελευσίνα #ΝέαΠέραμος #Μάνδρα #ΑστυνομικόΔελτίο #thriassiogr pic.twitter.com/zbKKvQjQf6
