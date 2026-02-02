УИО: У јануару прикупљено пет милиона КМ више индиректних пореза

02.02.2026
Приходи од индиректних пореза у јануару ове године износили су 885 милиона КМ и већи су за пет милиона КМ или 0,57 одсто односу на исти мјесец лани, саопштено је из Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ.
У саопштењу се наводи да је УИО у јануару ове године привреди вратила 187 милиона КМ ПДВ-а, док су нето приходи од 698 милиона КМ распоређени институцијама БиХ, ентитетима и Брчко дистрикту.
"За финансирање заједничких институција БиХ у јануару је распоређено 79 милиона КМ. Остатак прикупљених прихода од индиректних пореза завршио је код ентитета и Брчко дистрикта. Тако је Федерација БиХ /ФБиХ/ са јединственог рачуна добила 381 милион КМ, Република Српска 214 милиона КМ и Брчко дистрикт 21 милион КМ", истичу у УИО.
У саопштењу се наводи да је по основу посебне путарине за изградњу ауто-путева и изградњу и реконструкцију других путева /0,25 КМ/ ФБиХ добила додатних 23 милиона КМ, Република Српска 15 милиона КМ, а Брчко дистрикт 791.000 КМ.
