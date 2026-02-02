Преминуо чувени Мирослав Кошута

Извор:
Мјесец дана прије свог 90. рођендана, пјесник Мирослав Кошута из Трста је преминуо, јавља "Приморски дневник".
У својој поезији је компоновао разне теме, а радио је и у разним областима, од медија, издаваштва до позоришта.
Године 2011. добио је Прешернову награду за животно дјело. Преминуо је данас у свом дому у Контовелу код Трста.
Из Крижа при Трсту, гдје је рођен 11. марта 1936. године, Мирослав Кошута је отишао у Љубљану, гдје је на тамошњем универзитету дипломирао свјетску компаративну књижевност и књижевну теорију. У Љубљани се запослио у РТВ Словенија, али се крајем шездесетих година вратио у Трст, гдје је радио у Заложништву тржишног штампа и био, између осталог, главни уредник часописа "Дан".
Године 1978. постао је директор и умјетнички директор Словенског сталног позоришта (ССГ) у Трсту, гдје је оставио значајан траг током наредне двије деценије, извјештавају новине. Тамо је остао до пензионисања, доносећи другачију перспективу у репертоар.
Како је рекао за СТА прије неколико година, ССГ је имао европскији осјећај, а на програм је утицала и његова страст према руском позоришту и љубав према Цанкару.
"Могу се похвалити да сам био први у Словенији који је у ССГ-у извео цијели Цанкар“, рекао је Кошута.
Велики дио свог рада посветио је млађим читаоцима.
Књижевну каријеру започео је објављивањем кратких прича у "Приморском дневнику", а прве пјесме објавио је у гимназијском билтену Литературне ваје. Објавио је неколико збирки поезије, прву, Морје без обале , 1963. године.
Велики дио свог рада посветио је млађим читаоцима, али је такође писао радио и позоришне драме, позоришне пјесме, епиграме и драме, критике, есеје и радио коментаре, и преводио је белетристику са италијанског и шпанског језика.
Његови текстови, који потичу из приморског и крашког света, импресионистички су, медитерански инспирисани, интимно еротични и горко рефлектују словенство у збиркама Морје брез обале и Причевање (1976). О смрти и носталгији бавио се у збиркама Одсељени час (1990) и Помол в свем морју (2001).
Он сам је дефинисао љубав као кључну тему, која је присутна у цијелом његовом опусу, а посветио се и Трсту, Красу и сјећањима на тешко дјетињство. Поводом његовог 80. рођендана објављена је његова аутобиографска прича Морнар на кози, којом се вратио у рано дјетињство и младост. Своја сјећања на љубљански период сажео је у књизи На змајевих крилима.
За свој стваралачки рад добио је више награда, међу којима су Васкрсење, Златна медаља за поезију, Левстикова награда за животно дјело, Орден за заслуге за допринос позоришном животу Трста и стваралачком опусу, те Малу и Велику Прешернову награду. Како је посљедња писала у тадашњем образложењу, награда потврђује вриједност Кошутиних стихова и скреће пажњу на пјесникове заслуге у очувању словеначке ријечи у урбаном свету Трста.
