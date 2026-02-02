Рекордна зарада за документарац о Меланији Трамп првог викенда приказивања

Извор:
Документарни филм о првој америчкој дами Меланији Трамп могао би током викенда да оствари зараду од осам милиона долара од приказивања у биоскопима, што је највећа остварена зарада на почетку приказивања неког документарца у Сједињеним Америчким Државама током више од једне деценије.
Свјетска премијера филма "Меланија" одржана је у петак, а гледаоци су у највећем броју биле жене и старији од 55 година који су филму донијели 70 одсто прихода.
Како наводи "Холивуд репортер", филм је постигао велику популарност међу конзервативцима у јужним америчким савезним државама, а посебно женама старијим од 55 година, које су чиниле 72 одсто публике на премијери.
Претходно је медијска компанија Пак, позивајући се на податке америчке истраживачке компаније Национална истраживачка група, тврдила да би документарац, са укупним буџетом од 75 милиона долара, могао да заради око пет милиона долара током првог викенда приказивања у САД и Канади.
Филм, који је снимила компанија Амазон МГМ Студиос, а режирао Брет Ратнер, прати живот прве даме прије инаугурације америчког предсједника Донада Трампа 2025. године, од њеног дома у кули Трамп у Њујорку до имања Мар-а-Лаго у Палм Бичу, и биљежи тренутке иза кулиса у Бијелој кући, преноси Фокс њуз.
Документарац, који је премијерно приказан у четвртак увече, дебитантски је пројекат нове филмске продукцијске куће прве даме, Мусе Филмс.
Прије премијере, која је одржана у Трамп Кенеди центру у Вашингтону, Трамп је рекао да је прва дама отворенија у овом мандату.
Документарац "Меланија" се фокусира на посао прве даме, њене филантропске напоре и њен породични живот док се припремала да други пут постане прва дама Америке.
