Logo
Large banner

Рекордна зарада за документарац о Меланији Трамп првог викенда приказивања

Извор:

Танјуг

02.02.2026

07:32

Коментари:

0
Рекордна зарада за документарац о Меланији Трамп првог викенда приказивања
Фото: Танјуг/АП/Wilfredo Lee

Документарни филм о првој америчкој дами Меланији Трамп могао би током викенда да оствари зараду од осам милиона долара од приказивања у биоскопима, што је највећа остварена зарада на почетку приказивања неког документарца у Сједињеним Америчким Државама током више од једне деценије.

Свјетска премијера филма "Меланија" одржана је у петак, а гледаоци су у највећем броју биле жене и старији од 55 година који су филму донијели 70 одсто прихода.

horoskop

Занимљивости

Хороскоп за 2. фебруар: Очекује нас динамичан дан

Како наводи "Холивуд репортер", филм је постигао велику популарност међу конзервативцима у јужним америчким савезним државама, а посебно женама старијим од 55 година, које су чиниле 72 одсто публике на премијери.

Претходно је медијска компанија Пак, позивајући се на податке америчке истраживачке компаније Национална истраживачка група, тврдила да би документарац, са укупним буџетом од 75 милиона долара, могао да заради око пет милиона долара током првог викенда приказивања у САД и Канади.

Филм, који је снимила компанија Амазон МГМ Студиос, а режирао Брет Ратнер, прати живот прве даме прије инаугурације америчког предсједника Донада Трампа 2025. године, од њеног дома у кули Трамп у Њујорку до имања Мар-а-Лаго у Палм Бичу, и биљежи тренутке иза кулиса у Бијелој кући, преноси Фокс њуз.

Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Европа покушава да посвађа Русију и САД

Документарац, који је премијерно приказан у четвртак увече, дебитантски је пројекат нове филмске продукцијске куће прве даме, Мусе Филмс.

Прије премијере, која је одржана у Трамп Кенеди центру у Вашингтону, Трамп је рекао да је прва дама отворенија у овом мандату.

Документарац "Меланија" се фокусира на посао прве даме, њене филантропске напоре и њен породични живот док се припремала да други пут постане прва дама Америке.

Подијели:

Тагови:

Меланија Трамп

film

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Данас облачно са падавинама

12 ч

0
Кријумчари у БиХ покушали прошверцовати робу вриједну више од 11 милиона КМ

Хроника

Кријумчари у БиХ покушали прошверцовати робу вриједну више од 11 милиона КМ

12 ч

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Свијет

Људима искључио струју јер су му оставили негативну рецензију на Гуглу

12 ч

0
Славимо Светог Јевтимија Великог: Ево зашто је битно да данас пружите помоћ некоме

Друштво

Славимо Светог Јевтимија Великог: Ево зашто је битно да данас пружите помоћ некоме

12 ч

0

Више из рубрике

Звијезда филма "Сам у кући" имала риједак поремећај

Култура

Звијезда филма "Сам у кући" имала риједак поремећај

2 д

0
Кевин остао без мајке: Преминула глумица из филма "Сам у кући"

Култура

Кевин остао без мајке: Преминула глумица из филма "Сам у кући"

2 д

0
Преминуо славни писац и уредник

Култура

Преминуо славни писац и уредник

6 д

0
Милена Радуловић, глумица

Култура

Милена Радуловић се први пут огласила након смрти Мике Алексића

1 седм

1

  • Најновије

  • Најчитаније

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

19

17

Требињска депонија вапи за рјешењем

19

14

Остојић: Наше обавезе које постоје према удружењу пензионера биће реализоване

19

09

Све значајнија позиција српске на међународном нивоу

19

02

Маја Николић се скинула на Грмечу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner