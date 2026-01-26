Преминуо славни писац и уредник

26.01.2026
21:17
Коментари:0
Главни уредник, члан и оснивач Удружења "Аутостоперски водич кроз фантастику" и портала "Фантастични водич" Кристијан Шарац преминуо је у 45. години живота оставивши неизбрисив траг у регионалној књижевности и свијету фантастике.
Шарац је рођен 1981. године у Сплиту. Своју мисију популаризације жанровске књижевности започео је 2015. године покретањем портала "www.fantasticnivodic.com", гдје је кроз анализе и приказе неуморно промовисао домаће и стране ауторе.
Двије године касније, 2017. године, оснива Удружење "Аутостоперски водич кроз фантастику" посвећено развоју и афирмацији књижевне фантастике у региону. Његов уреднички печат носе књиге "Мајка дистрозија" и "Посљедње уточиште" ауторке Влатке Басиоли, а дао је и значајан допринос уређивању годишње збирке прича "Regia Fantastica". Осим књижевности, Шарац је био дубоко инволвиран у свијет девете умјетности. Као сарадник издавачких кућа "Форма Б" и "Голконда", аутор је бројних предговора за култна стрип издања попут серијала "Морган Лост", "Брендон", "Натан Невер" и "Јулија".
Његов ауторски рад обухвата приче објављене у зборницима "Фантастични водич", "Аветиње и анђаме", те у угледним часописима "Убик" и "Марсоник".
Најновије
Најчитаније
22
39
22
37
22
35
22
29
22
27
Тренутно на програму