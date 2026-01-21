Logo
Туга: Умрла је Моја Милена

Извор:

Телеграф

21.01.2026

13:16

Туга: Умрла је Моја Милена

Жена по имену Милена, чија је животна прича постала инспирација за легендарни југословенски хит "Моја Милена" бенда "Нови фосили", умрла је.

Готово да нема особе из старијих генерација која не зна текст пјесме, али мало ко зна да је посвећена управо Милени из Неготина.

Музичар Рајко Дујмић ју је срео на обали мора у Херцег Новом. Како је својевремено рекао, њихов разговор је трајао цијелу ноћ.

"Сједио сам са њом цијелу ноћ, моја генерација, и разговарали смо непрекидно до раних јутарњих сати. Била је социјални радник у Неготину. Рекао сам да ће се завршити пјесмом. Није ми вјеровала, мислила је да то говорим свакој дјевојци. Али рекла сам јој да ћемо раскинути и да се можда више никада нећемо видјети, али ће видјети да никада не лажем. Њихов сусрет се наставио на концерту у Неготину, у оквиру турнеје "Милена Генерација".

Дујмић се присјетио тренутка када ју је поново срео:

"Чувар ми је пришао и рекао ми да ме тражи жена са двоје дјеце и мужем. Била је то моја Милена. Када ме је видјела, почела је да плаче и рекла ми је да не може да вјерује да је овако нешто могуће. Онда сам јој рекао да човјек држи до ријечи, а бик за рогове".

Пјесма је објављена 1983. године на албуму Послије свега. Текст је написао Зринко Тутућ, а музику и аранжман Дујмић. Од тада, пјесма је постала безвременска, препознатљива генерацијама слушалаца и сматра се класиком југословенске музичке сцене, преноси "Телеграф".

Тагови:

pjesma

In memoriam

