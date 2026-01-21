Logo
Large banner

Дански политичар опсовао Трампу: Можда ћете разумјети

Извор:

Индекс

21.01.2026

13:11

Коментари:

0
Дански политичар опсовао Трампу: Можда ћете разумјети
Фото: Tanjug/AP/Evan Vucci

Дански посланик у Европском парламенту Андерс Вистисен изазвао је пажњу јавности након што је током расправе о Гренланду упутио грубу поруку америчком предсједнику Доналду Трампу.

Током сједнице посвећене америчком интересу за арктичку територију, Вистисен се директно обратио Трампу.

"Поштовани предсједниче Трамп, слушајте врло пажљиво. Гренланд је дио данског краљевства 800 година. То је интегрисана земља. Није на продају", рекао је Вистисен.

ИДДЕЕА-граница

БиХ

У понедјељак блокада транспортних граничних прелаза према ЕУ

Затим је додао: "Допустите ми да ово кажем ријечима које бисте можда разумјели: Господине Предсједниче, од*ебите."

Прекид говора

Његов говор прекинуо је потпредсједник Парламента Ницолае Стефанута, који га је упозорио због кориштења непримјереног језика.

"Жао ми је, колега, ово је против наших правила. Имамо јасна правила о псовкама и језику који је неприкладан у овој дворани. Жао ми је што вас прекидам. То је неприхватљиво, чак и ако имате снажне политичке осјећаје о овоме”, рекао је Стефанута.

Након опомене, Вистисен је остатак говора одржао на данском језику.

Трамп авион-21012026

Свијет

Трампов авион слетио у Швајцарску

Инцидент се догодио у вријеме обновљеног америчког притиска за стицање стратешки смјештене арктичке територије. Трамп инсистира да је Гренланд, богат минералима, кључан за безбједност САД и НАТО против Русије и Кине, нарочито у контексту отапања Арктика и борбе за стратешку предност.

САД је појачао притисак пријетњама увођења царина до 25 посто за осам европских земаља због њихове подршке Данској. Као одговор, Европа је запријетила противмјерама против Сједињених Америчких Држава, подсјећа "Индекс".

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Danska

Grenland

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Трампов авион слетио у Швајцарску

Свијет

Трампов авион слетио у Швајцарску

3 ч

0
Овај италијански град има највећу стопу милионера у свијету

Свијет

Овај италијански град има највећу стопу милионера у свијету

3 ч

0
Путин се сутра састаје са Виткофом

Свијет

Путин се сутра састаје са Виткофом

3 ч

0
ФСБ, федерална служба безбједности Русије

Свијет

Спријечен терористички напад на полицијску станицу

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

02

Амерички предсједник јасан: Ако кажете "не", ми ћемо запамтити

16

02

Орбан: Испоруке гаса из Русије помогле Мађарској да преживи јануарске мразеве

15

58

Мљекари траже веће премије

15

57

Јувентус против Бенфике без Душана Влаховића

15

50

Суперстар Евролиге загрмио послије Звезде, сасуо навијачима болну истину у лице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner