Дански политичар опсовао Трампу: Можда ћете разумјети

Дански посланик у Европском парламенту Андерс Вистисен изазвао је пажњу јавности након што је током расправе о Гренланду упутио грубу поруку америчком предсједнику Доналду Трампу.
Током сједнице посвећене америчком интересу за арктичку територију, Вистисен се директно обратио Трампу.
"Поштовани предсједниче Трамп, слушајте врло пажљиво. Гренланд је дио данског краљевства 800 година. То је интегрисана земља. Није на продају", рекао је Вистисен.
Затим је додао: "Допустите ми да ово кажем ријечима које бисте можда разумјели: Господине Предсједниче, од*ебите."
Његов говор прекинуо је потпредсједник Парламента Ницолае Стефанута, који га је упозорио због кориштења непримјереног језика.
"Жао ми је, колега, ово је против наших правила. Имамо јасна правила о псовкама и језику који је неприкладан у овој дворани. Жао ми је што вас прекидам. То је неприхватљиво, чак и ако имате снажне политичке осјећаје о овоме”, рекао је Стефанута.
Након опомене, Вистисен је остатак говора одржао на данском језику.
Инцидент се догодио у вријеме обновљеног америчког притиска за стицање стратешки смјештене арктичке територије. Трамп инсистира да је Гренланд, богат минералима, кључан за безбједност САД и НАТО против Русије и Кине, нарочито у контексту отапања Арктика и борбе за стратешку предност.
САД је појачао притисак пријетњама увођења царина до 25 посто за осам европских земаља због њихове подршке Данској. Као одговор, Европа је запријетила противмјерама против Сједињених Америчких Држава, подсјећа "Индекс".
"Trump, go fuck yourself." Danish MEP Anders Vistisen publicly insulted the US President for his attempts to annex Greenland. "I will say it in your language, President Trump: fuck off," he declared from the podium. — Beefeater (@Beefeater_Fella) January 20, 2026
Give that man a medal 🎖️ pic.twitter.com/j50X0ma0ya
