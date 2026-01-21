Logo
Трампов авион слетио у Швајцарску

21.01.2026

13:04

Коментари:

0
Фото: Arnd Wiegmann/Tanjug/AP

Авион са предсједником Сједињених Америчких Држава Доналдом Трампом слетио је на аеродром у Цириху у Швајцарској.

Амерички предсједнички авион управо је слетео на писту у Цириху, пренио је ББЦ.

Како је наведено, прва ставка на дневном реду предсједника САД је пријем са пословним лидерима, прије него што касније одржи говор на Свјетском економском форуму.

Говор је заказан за 14.30 часова.

Из Свјетског економског форума је саопштено да ће Трамп одржати говор у планирано вријеме иако је из САД полетио више од два сата касније, пошто је његов авион морао да се врати због мањих техничких проблема, након чега се укрцао у други авион.

Таг:

Доналд Трамп

Коментари (0)
