Изречена казна за убиство бившег премијера

СРНА

21.01.2026

11:31

0
Јапанац Тетсуа Јамагами, који је оптужен за убиство бившег премијера Јапана Шинза Абеа, осуђен је на доживотну затворску казну, јавља Ројтерс.

Агенција пише да је пресуда донесена на основу тежине злочина, али и признања Јамагамија /45/ да је пуцао у Абеа /67/ током кампање у граду Нара у Јапану у јулу 2022. године.

Судија Шиничи Танака назвао је убиство Абеа "ужасним", уз напомену да је "јасно да је употреба ватреног оружја у великој маси екстремно опасан и гнусан злочин".

Пресуда је у складу са захтјевом тужилаштва, док је одбрана захтијевала казну "не дужу од 20 година".

Šinzo Abe

Japan

Убиство

atentat

