Изречена казна за убиство бившег премијера

Извор:
СРНА
21.01.2026
11:31
Коментари:0
Јапанац Тетсуа Јамагами, који је оптужен за убиство бившег премијера Јапана Шинза Абеа, осуђен је на доживотну затворску казну, јавља Ројтерс.
Агенција пише да је пресуда донесена на основу тежине злочина, али и признања Јамагамија /45/ да је пуцао у Абеа /67/ током кампање у граду Нара у Јапану у јулу 2022. године.
Свијет
Издато упозорење: Спремна два Орешника
Судија Шиничи Танака назвао је убиство Абеа "ужасним", уз напомену да је "јасно да је употреба ватреног оружја у великој маси екстремно опасан и гнусан злочин".
Пресуда је у складу са захтјевом тужилаштва, док је одбрана захтијевала казну "не дужу од 20 година".
Најновије
Најчитаније
12
55
12
50
12
44
12
43
12
40
Тренутно на програму