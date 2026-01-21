Бесент: Трамп стиже у Давос вјероватно са три сата закашњења

Извор:
Танјуг
21.01.2026
09:25
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп ће вјероватно стићи на Свјетски економски форум у Давосу са око три сата закашњења, рекао је данас амерички министар финансија Скот Бесент.
- Вјерујем да ће предсједник Трамп закаснити око три сата - рекао је Бесент на конференцији за новинаре у Давосу, одговарајући на питање новинара о кашњењу авиона Air Force One.
Стил
Како да црвено вино постане ваш савезник у њези коже
Трамп би требало да се касније током дана обрати свјетским лидерима у Давосу.
Амерички предсједник, према писању медија, води већи тим савјетника и чланова своје администрације на Свјетски економски форум у Давосу.
Би-Би-Си наводи да су у делегацији САД државни секретар Марко Рубио, шеф кабинета Сузи Вајлс и њен заменик Џејмс Блер, као и секретарка за штампу Бијеле куће Керолајн Ливит.
Савјети
Ово су 4 ствари без којих ваш пас никада неће бити срећан
Са Трампом у Давос стиже, између осталих, и политички савјетник Стивен Милер и савјетник за националну безбједност Роберт Габријел, који је недавно проглашен за посљедњег члана "оснивачког извршног одбора" Трамповог Одбора за мир, наводи британски јавни сервис.
Предсједнички авион САД на путу за Давос у Швајцарској, у коме се налазио Трамп, вратио се протекле ноћи у Мериленд мање од сат времена након полијетања, због "мањег проблема са електриком", изјавила је портпаролка Бијеле куће Керолајн Ливит.
Најновије
Најчитаније
12
55
12
50
12
44
12
43
12
40
Тренутно на програму