Ово су 4 ствари без којих ваш пас никада неће бити срећан

Извор:

Информер

21.01.2026

09:22

Коментари:

0
Ово су 4 ствари без којих ваш пас никада неће бити срећан
Фото: Pexels

Докторка Дејанира Хитенмозер, главна ветеринарка клинике Small Door Veterinary, издвојила је три важне ставке које би сваки пас требало да има испуњене на дневном нивоу, јер оне значајно утичу на квалитет његовог живота.

Многи власници паса сматрају да је за добробит њиховог љубимца довољно да има пуну чинију хране и свакодневне шетње.

Кретање као основа здравља

Редовна физичка активност не утиче само на телесно здравље пса, већ и на његово расположење. Кретање им омогућава да испоље природне инстинкте, смањује напетост и помаже у превенцији бројних здравствених тегоба.

Шетње и игра доприносе одржавању добре кондиције, здравих зглобова и срца, али и смањују појаву нежељених понашања која често настају из досаде, попут уништавања ствари или прекомерног лајања.

Запослен ум

Поред физичке активности, псима је неопходна и ментална стимулација. Пси који су ментално ангажовани обично су смиренији, самопоузданији и ређе развијају деструктивне навике.

То не мора бити ништа компликовано, вјежбе послушности, учење нових трикова или чак промјена уобичајене руте током шетње могу имати велики ефекат. Овакве активности спрјечавају досаду, одржавају менталну оштрину и додатно јачају везу између пса и власника.

Дружење и блискост

Пси су по природи друштвена бића и потребни су им редовни, позитивни контакти са људима и другим псима. Игра, мажење, заједничке активности или једноставно присуство власника помажу псу да се осјећа сигурно и вољено.

Осећај повезаности умањује стрес и значајно доприноси њиховом емоционалном здрављу. За већину паса, друштво није луксуз, већ основна потреба.

Рутина доноси сигурност

Према ријечима др Хитенмозер, досљедност је кључ који повезује све ове елементе. Пси се осјећају опуштеније и стабилније када знају шта могу да очекују из дана у дан. Иако су правилна исхрана и ветеринарска брига неопходни, тек уз редовно кретање, менталну активност и близак однос са људима пас може имати испуњен, здрав и уравнотежен живот, преноси Њузвик.

(Информер)

Коментари (0)
