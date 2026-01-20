Након оброка никако не треба да легнете, умјесто тога урадите ове ствари

Извор:
Телеграф
20.01.2026
11:09
Коментари:0
Већина нас сматра да се "мисија здраве исхране" завршава оног тренутка када спустимо виљушку. Међутим, дијететичари упозоравају да је то велика заблуда. Оно што урадите у првих 30 до 60 минута након јела може бити једнако важно као и оно што сте управо појели.
Тај кратки временски период је кључан за спречавање наглих скокова шећера у крви, који су главни кривци за поподневни умор, нападе глади, па чак и дугорочно таложење масних наслага.
Не морате да трчите маратон нити да пијете скупе суплементе, ријеч је о три једноставне навике које одмах враћају ваш метаболизам у равнотежу.
Најгора ствар коју можете да урадите послије обилног ручка је да легнете. Иако тијело тражи одмор, вашем крвотоку је потребна акција. Стручњаци за дијабетес истичу да је лагана шетња од само 10 минута довољна да драстично промијени одговор вашег тијела на храну.
Зашто ово ради? Када се крећете, ваши мишићи активно траже гориво. Они буквално “узимају” глукозу која је управо ушла у крвоток из хране, спречавајући да се она нагомила и изазове инсулински скок.
Савјет: Ако пада киша или радите од куће, не морате напоље. Истраживања показују да чак и 1 до 3 минута пењања уз степенице или енергичнијег кућног посла има сличан ефекат.
Занимљивости
Ова 4 знака у фебруару лебде од среће
Хидратација није важна само током тренинга, већ и непосредно послије јела. Када пијете воду након јела, помажете бубрезима да ефикасније филтрирају и избаце вишак шећера кроз урин.
Звучи контрадикторно да треба да једете још нешто да бисте смањили шећер, али тајна је у врсти намирнице. Дијететичари ово зову “завршна влакна”. Ако сте појели оброк богат угљеним хидратима (нпр. тјестенину), завршите га са шаком бобичастог воћа или малим чија пудингом.
Стабилан ниво шећера у крви је темељ добре енергије и здравог мршављења за свакога. Усвајањем ових малих ритуала после јела, претварате своје тијело из складишта масти у машину која ефикасно троши енергију, преноси Телеграф.
Савјети
3 ч0
Савјети
5 ч0
Савјети
22 ч0
Савјети
1 д0
Најновије
Најчитаније
13
31
13
25
13
19
13
16
13
05
Тренутно на програму