Ове биљке треба орезати до краја фебруара како би у сезони дале обилне плодове и бујне цвјетове

Фебруар је посљедњи тренутак да ваш врт спремите за прољеће. Ако желите бујне цвјетове, здраве биљке и обилне плодове, сада је време за орезивање – прије него што крене вегетација и прије него што птице почну да праве гнијезда.
Орезивање у овом периоду не само да обликује биљке, већ и побољшава њихову отпорност и плодност. Сазнајте које биљке морате орезати управо сада како би ваш врт ове године заиста заблистао.
Калина, шишмир, граб и друга жива ограда најбоље је орезивати у фебруару. Уклањају се изданци из претходне године и даје се жељени облик.
Важно је не сећи драстично – живица и даље треба да представља склониште за животиње.
Форситије, јорговани и други цвјетни жбунови захтевају уређење прије него што крене вегетација. Уклањају се старе, болесне и укрштене гране. Захваљујући томе, биљка се боље разгранава и цвијета равномјерније.
Фебруар је идеално вријеме за орезивање јабука, крушака и других воћки. Проређивање крошње побољшава приступ свјетлости и ваздуху, ограничава болести и подстиче обилно плодоношење. Орезивање обављајте само у данима без мраза.
Рибизле, огрозд и малине најбоље рађају на младим изданцима. У фебруару се уклањају старе, дрвенасте гране тик уз земљу.
То је једноставан захват који значајно повећава принос у сезони.
Рабатне и велико цвјетне руже можете у фебруару прилично јако скратити. Слабији изданци се скраћују више, а јачи остају дужи. Орезивање подстиче биљку на интензиван раст и обилно цвјетање. Пењачице и дивље руже захтевају само лагано проређивање.
Будлеја Давида, популарни летњи без, цвијета на једногодишњим изданцима. Фебруар је најбоље вријеме за радикално орезивање, чак до неколико десетина центиметара изнад земље.
Хортензије метлице и дрвенасте можете орезивати без бриге – чак и врло ниско. Хортензије окућнице захтјевају опрез јер пупољци већ раније настају.
У њиховом случају уклањају се само прецвјетале цвјетне главице и слаби изданци.
Сиријски хибискус добро реагује на фебруарско орезивање.
Скраћивање изданака подстиче биљку на згушњавање и обилније цвјетање током љетње сезоне.
Не воле сва дрвећа зимску резидбу. Јавор и орах могу снажно губити сокове. У њиховом случају боље је чекати до јуна, када потпуно развију лишће.
Шта запамтити приликом фебруарског орезивања:
Увијек користите оштре и чисте алате.
Резове изводите под благим косим углом, тачно изнад пупољка.
Захваљујући томе, рана ће се брже зацијелити, а вода се неће задржавати на њој.
