Ове биљке треба орезати до краја фебруара како би у сезони дале обилне плодове и бујне цвјетове

Блиц

20.01.2026

09:48

Фебруар је посљедњи тренутак да ваш врт спремите за прољеће. Ако желите бујне цвјетове, здраве биљке и обилне плодове, сада је време за орезивање – прије него што крене вегетација и прије него што птице почну да праве гнијезда.

Орезивање у овом периоду не само да обликује биљке, већ и побољшава њихову отпорност и плодност. Сазнајте које биљке морате орезати управо сада како би ваш врт ове године заиста заблистао.

Жива ограда – облик одређујете управо сада

Калина, шишмир, граб и друга жива ограда најбоље је орезивати у фебруару. Уклањају се изданци из претходне године и даје се жељени облик.

Важно је не сећи драстично – живица и даље треба да представља склониште за животиње.

Декоративно жбуње – орезивање одлучује о цвјетању

Форситије, јорговани и други цвјетни жбунови захтевају уређење прије него што крене вегетација. Уклањају се старе, болесне и укрштене гране. Захваљујући томе, биљка се боље разгранава и цвијета равномјерније.

Воћке – више плодова љети

Фебруар је идеално вријеме за орезивање јабука, крушака и других воћки. Проређивање крошње побољшава приступ свјетлости и ваздуху, ограничава болести и подстиче обилно плодоношење. Орезивање обављајте само у данима без мраза.

Бобичасто воће – фокус на младе изданке

Рибизле, огрозд и малине најбоље рађају на младим изданцима. У фебруару се уклањају старе, дрвенасте гране тик уз земљу.

То је једноставан захват који значајно повећава принос у сезони.

Руже – фебруар је њихов тренутак

Рабатне и велико цвјетне руже можете у фебруару прилично јако скратити. Слабији изданци се скраћују више, а јачи остају дужи. Орезивање подстиче биљку на интензиван раст и обилно цвјетање. Пењачице и дивље руже захтевају само лагано проређивање.

Будлеја – што јаче, то боље

Будлеја Давида, популарни летњи без, цвијета на једногодишњим изданцима. Фебруар је најбоље вријеме за радикално орезивање, чак до неколико десетина центиметара изнад земље.

Хортензије – опрез са сортама

Хортензије метлице и дрвенасте можете орезивати без бриге – чак и врло ниско. Хортензије окућнице захтјевају опрез јер пупољци већ раније настају.

У њиховом случају уклањају се само прецвјетале цвјетне главице и слаби изданци.

Хибискус – јачи раст након орезивања

Сиријски хибискус добро реагује на фебруарско орезивање.

Скраћивање изданака подстиче биљку на згушњавање и обилније цвјетање током љетње сезоне.

Шта не орезивати у фебруару?

Не воле сва дрвећа зимску резидбу. Јавор и орах могу снажно губити сокове. У њиховом случају боље је чекати до јуна, када потпуно развију лишће.

Шта запамтити приликом фебруарског орезивања:

Увијек користите оштре и чисте алате.

Резове изводите под благим косим углом, тачно изнад пупољка.

Захваљујући томе, рана ће се брже зацијелити, а вода се неће задржавати на њој.

