Романијски мед кандидован за заштиту ознаком поријекла

Подношењем захтјева и објавом произвођачке спецификације покренута је процедура регистрације ознаке поријекла романијског меда, једног од препознатљивих производа истоимене регије у којој први записи о пчеларској производњи сежу унатраг 120 година.
У складу са произвођачком спецификацијом коју је израдило Удружење пчелара "Гласинац" Соколац романијски мед стављао би се на тржиште као ливадски мед и као шумски мед чија физичко-хемијска и сензорска својства одговарају спецификацији.
У монографији "Соколац, од Илира до данашњих дана" наводи се да је, према попису из 1895. године, на подручју ове опшине било 279 пчелара и 1.706 кошница пчела, објавила је Агенција за безбједност хране БиХ.
Романијска регија одликује се специфичним климатским, педолошким и вегетацијским условима, различита надморска висина, умјерена клима, богата флора, који омогућавају производњу меда високе квалитете.
Ово подручје, које обухвата планинске предјеле и шумске комплексе, карактерише, поред умјерене климе и специфичан микроклиматски утицај, што доприноси изврсним условима за медење биљака у прољетном и љетном периоду.
На основу вишегодишњег искуства и познавања локалних микроклиматских услова, пчелари прилагођавају распоред и локацију пчелињака, прате динамику цвјетања ливадских биљака и појаву медљике у шумским екосистемима, те правовремено раздвајају ливадски од шумског меда кроз одвојена врцања.
Овакав начин рада омогућава очување карактеристичних својстава појединих типова романијског меда, спречава мијешање различитих паша и доприноси стабилности квалитете производа.
- Знање и искуство пчелара, преношено генерацијама, представља кључни елемент у очувању аутентичности и препознатљивости романијског меда - истичу из Агенције.
Квалитета и аутентичност огледају се кроз специфична физичко-хемијска својства и чињеницу да садржај воде у романијском меду не прелази 18 одсто, што је значајно испод законски допуштеног максимума који је 20 одсто, и указује да је у питању зрео и стабилан мед с ниским ризиком од ферментације.
