Песков: Москва отворена за преговоре

Извор:

СРНА

02.03.2026

11:45

Коментари:

0
Dmitrij Peskov
Фото: Танјуг/АП

Русија остаје отворена за преговоре са САД, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"У нашем је интересу да наставимо дијалог. Свакако ћемо остати отворени за ове преговоре", изјавио је Песков новинарима.

Он је нагласио да Русија мора да обезбиједи своје националне интересе.

Превозници

Друштво

Рок је 10. март: Превозници запријетили потпуном блокадом граница

"Дубоко цијенимо посредничке напоре САД, али прије свега вјерујемо у себе. Само бранимо своје интересе, наставићемо да се водимо интересима Русије", рекао је Песков.

Он је додао да преговори са САД у оквиру радне групе за економска питања теку уобичајено и да се рад наставља.

Дмитриј Песков

pregovori

