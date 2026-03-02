Logo
Large banner

Ово поврће с разлогом зову "златом за јетру"

Извор:

Она

02.03.2026

11:26

Коментари:

0
Ово поврће с разлогом зову "златом за јетру"
Фото: Pixabay

Постоје намирнице које нису нестале зато што су лоше, већ зато што смо их замијенили бржим и гласнијим изборима.

Ендивија је једна од њих. Некада је била дио кухиње која је знала шта ради, данас стоји по страни, као да не знамо гд‌је да је смјестимо.

А заправо је једноставна, доступна и озбиљно корисна.

У питању је поврће које на први поглед не обећава много. Нема интензивну боју, нема "wow ефекат", али има оно што већини модерних намирница недостаје, резултат који се види кроз вријеме.

Непретенциозно поврће велике моћи

Ендивија је типично зимско поврће и управо тада има највише смисла. Појављује се од новембра до прољећа, када избор свјежег поврћа опада, а организам тражи нешто што ће га покренути изнутра. Изгледом подсјећа на малу, чврсту главицу, између салате и купуса, са свијетлим, збијеним листовима.

илу-Дубаи

Сцена

Ове српске пјевачице су купиле станове у Дубаију: Један вриједи пола милиона евра

Иза тог једноставног изгледа крије се озбиљан нутритивни састав. Богата је витаминима А и Ц, садржи витамине Б групе, као и минерале попут гвожђа, калијума и магнезијума. То није спектакл на папиру, али јесте база која тијелу треба.

Зашто је зову "златом за јетру"

Оно што ендивију издваја јесте њен благо горак укус. Та горчина није случајна, већ функционална. Подстиче лучење жучи и помаже јетри да лакше обрађује оно што уносимо, посебно када је исхрана тежа и спорија.

Зато се за њу везује назив "злато за јетру". Подржава варење, утиче на цревну микрофлору и доприноси стабилнијем раду организма. Уз то, њене супстанце помажу у регулацији нивоа шећера у крви, због чега се препоручује особама са инсулинском резистенцијом и свима који желе стабилнију енергију током дана.

То није инстант рјешење, већ навика која прави разлику.

Како се једе и зашто јој треба дати шансу

Ендивија не тражи компликацију. Може да се једе сирова, као замјена за класичну салату, када даје свјежину и благу горчину која разбија тежа јела. Може и да се термички обради, кратко динстана или запечена, када постаје мекша и израженијег укуса.

У комбинацији са месом или сувомеснатим производима даје баланс који тим јелима често недостаје. Истовремено, утиче и на изглед коже, смањује упалне процесе и помаже организму да се ослободи вишка течности.

Није тренд и не покушава да буде. Само је једна од оних намирница које су биле дио свакодневице, па смо их без разлога заборавили, преноси Она.

Подијели:

Тагови :

povrće

jetra

здравље

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ако вам тијело шаље ове сигнале одмах идите љекару: Можда вам пријети озбиљна болест

Здравље

Ако вам тијело шаље ове сигнале одмах идите љекару: Можда вам пријети озбиљна болест

4 ч

0
Просјечан животни вијек значајно се повећао, ево и зашто

Здравље

Просјечан животни вијек значајно се повећао, ево и зашто

5 ч

0
Вода чаша

Здравље

Мит или истина: Ево да ли је конзумирање топле воде заиста добро за здравље

5 ч

0
Ово су најгоре врсте рибе: Штете срцу и дижу холестерол

Здравље

Ово су најгоре врсте рибе: Штете срцу и дижу холестерол

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

07

У првом плану: Горан Селак

14

07

Током легитимације насрнуо на полицајце, једног ударио у главу

14

07

Сијарто: Сателитски снимци доказују да је ''Дружба'' оперативна

14

04

Овај хороскопски знак не зна за пораз

14

00

Нове жртве на америчкој страни: Појавили се снимци ковчега

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner