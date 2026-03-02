Ово поврће с разлогом зову "златом за јетру"

Извор:
Она
02.03.2026
11:26
Постоје намирнице које нису нестале зато што су лоше, већ зато што смо их замијенили бржим и гласнијим изборима.
Ендивија је једна од њих. Некада је била дио кухиње која је знала шта ради, данас стоји по страни, као да не знамо гдје да је смјестимо.
А заправо је једноставна, доступна и озбиљно корисна.
У питању је поврће које на први поглед не обећава много. Нема интензивну боју, нема "wow ефекат", али има оно што већини модерних намирница недостаје, резултат који се види кроз вријеме.
Ендивија је типично зимско поврће и управо тада има највише смисла. Појављује се од новембра до прољећа, када избор свјежег поврћа опада, а организам тражи нешто што ће га покренути изнутра. Изгледом подсјећа на малу, чврсту главицу, између салате и купуса, са свијетлим, збијеним листовима.
Иза тог једноставног изгледа крије се озбиљан нутритивни састав. Богата је витаминима А и Ц, садржи витамине Б групе, као и минерале попут гвожђа, калијума и магнезијума. То није спектакл на папиру, али јесте база која тијелу треба.
Оно што ендивију издваја јесте њен благо горак укус. Та горчина није случајна, већ функционална. Подстиче лучење жучи и помаже јетри да лакше обрађује оно што уносимо, посебно када је исхрана тежа и спорија.
Зато се за њу везује назив "злато за јетру". Подржава варење, утиче на цревну микрофлору и доприноси стабилнијем раду организма. Уз то, њене супстанце помажу у регулацији нивоа шећера у крви, због чега се препоручује особама са инсулинском резистенцијом и свима који желе стабилнију енергију током дана.
То није инстант рјешење, већ навика која прави разлику.
Ендивија не тражи компликацију. Може да се једе сирова, као замјена за класичну салату, када даје свјежину и благу горчину која разбија тежа јела. Може и да се термички обради, кратко динстана или запечена, када постаје мекша и израженијег укуса.
У комбинацији са месом или сувомеснатим производима даје баланс који тим јелима често недостаје. Истовремено, утиче и на изглед коже, смањује упалне процесе и помаже организму да се ослободи вишка течности.
Није тренд и не покушава да буде. Само је једна од оних намирница које су биле дио свакодневице, па смо их без разлога заборавили, преноси Она.
