Дјевојчицу (15) покосио на пјешачком прелазу, па побјегао са мјеста незгоде

Извор:

Телеграф

02.03.2026

12:30

Дјевојчицу (15) покосио на пјешачком прелазу, па побјегао са мјеста незгоде
Фото: Танјуг

На углу улица Милешевске и Синђелићеве на Врачару, данас око 11 сати догодила се саобраћајна незгода у којој је повријеђена петнаестогодишња дјевојчица, сазнаје "Телеграф.рс".

Према ријечима очевидаца, на њу је налетио аутомобил док је прелазила улицу на обиљеженом пјешачком прелазу.

Детаљи инцидента

Незгода се догодила у поподневним часовима, у зони гдје је фреквенција ђака повећана због близине школе. Дјевојчица је након ударца пала на коловоз, а возач се, према тврдњама присутних, није зауставио већ је великом брзином побјегао са лица мјеста.

"Све се десило у секунди. Чуо се туп ударац и шкрипа гума. Дјевојчица је остала да лежи, а аутомобил је само продужио даље без кочења," наводи један од очевидаца који се затекао у близини.

Стање повријеђене и истрага

На лице мјеста убрзо је стигла екипа Хитне помоћи која је тинејџерки указала прву помоћ, након чега је транспортована у дежурну здравствену установу ради даљег снимања и дијагностике.

Полиција је обавила увиђај и тренутно се врши преглед снимака са надзорних камера околних објеката како би се идентификовала марка и регистрација возила које је учествовало у удесу.

(Телеграф.рс)

