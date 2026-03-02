Опсадно стање у Крагујевцу: Велика потрага за убицом

Извор:
Телеграф
02.03.2026
11:01
Коментари:0
Јучерашња ликвидација у крагујевачком насељу Ердеч, у којој је живот изгубио Н. К. (35), шокирала је јавност не само због бруталности, већ и због чињенице да је убица запуцао док су се у аутомобилу налазила дјеца жртве.
Потрага за осумњиченим за убиство је у току.
Заседа на блатњавом путу
Трагедија се догодила јуче око 15 часова на неприступачном сеоском путу у овом насељу. Према незваничним информацијама из истраге, све указује на то да је у питању класична, унапријед припремљена сачекуша.
Убица је, највјероватније, одлично познавао кретање Н. К. и чекао га на мјесту гдје је возило морало да успори због лоших услова на путу.
У тренутку напада, Н. К. није био сам. На сувозачевом и задњем сједишту налазиле су се његова супруга и двоје мале дјеце.
Нападач је пришао возилу и кроз стакло, са супротне стране, испалио пет хитаца у правцу возача.
Од пет испаљених метака, један је био смртоносан.
Упркос киши метака и разбијеном стаклу, супруга и дјеца су физички неповријеђени, али су претрпјели стравичан психолошки шок.
Полиција је јуче сатима вршила увиђај на лицу мјеста, а блокада насеља Ердеч трајала је до касно у ноћ. Инспектори тренутно провјеравају све контакте убијеног, као и снимке са надзорних камера на прилазима насељу.
„Ово је била хладнокрвна егзекуција. Нападач није марио за присуство дјеце, што овај злочин чини додатно монструозним,“ наводи извор близак истрази.
Мотиви и позадина овог убиства за сада званично нису познати, а полиција интензивно ради на идентификацији и проналаску извршиоца, преноси Телеграф.
