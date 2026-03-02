Logo
Трагедија избјегнута ''за длаку'': Са дјететом прелазила преко пруге док се воз приближавао

Извор:

Телеграф

02.03.2026

11:17

воз илустрација
Фото: АТВ

Апсолутно застрашујући видео снимак забиљежен је на пружном прелазу у Нишу, а на њему се види ситуација која леди крв, нарочито усљед чињенице да су секунде дијелиле од хорора када је једна женска особа одлучила да колица за бебе потпуно лежерно спроведе тик испред воза који је долазио.

Спуштене рампе, саобраћај стоји, воз се приближава, али једна жена не мари за било шта од тога.

Змија / Илустративна фотографија

Савјети

Имате ово у дворишту? Не чудите се ако се појави змија

Гурајући колица она ноншалантно прелази преко пруге игноришући и машиновођу који је чак и панично свирао.

Секунде као вјечност, млада жена пролази, а воз се зауставља неколико метара иза мјеста преко ког су она и колица прошли само који трен прије тога.

Дакле, машиновођа не само да је трубио жени, већ је и нагазио на кочницу, али како возови не могу стати истог трена, свако приближавање прузи мора бити додатно обезбијеђено као што и јесте.

Ипак, то није омело наизглед младу мајку која је наставила даље да шета као да се апсолутно ништа није догодило, односно као да није пар секунди раније изложила дијете стравичној опасности.

Цијели инцидент је снимљен захваљујући безбједносној камери на возилу које је уредно чекало да воз прође и да рампа буде подигнута.

Најновија вијест

Свијет

Иран гађао кабинет Нетанијахуа, судбина премијера непозната

Није познато да ли је пријављено икоме, као ни ко је жена са снимка, али видео јесте освануо на мрежама.

Народ је одмах скочио, а већина у коментарима била је апсолутно згрожена оним што су видјели, па нису изостале ни увреде, као ни позивање на одузимање дјетета усљед исказане неодговорности.

@j.jovanovic018 #voz #train #pruga #rampa #fyp ♬ som original - CH Trains Brasil

