Имате ово у дворишту? Не чудите се ако се појави змија

Извор:

Ало

02.03.2026

11:10

Имате ово у дворишту? Не чудите се ако се појави змија
Фото: Pixabay

Многи предмети које држимо у дворишту, иако на први поглед дјелују безопасно или служе само као декорација, змијама могу обезбедити управо оно што им је потребно за опстанак.

Топлији дани значе више времена напољу, али и већу активност змија. Иако се често мисли да се појављују случајно, оне се у близини кућа задржавају тамо гдје имају три кључне ствари – воду, заклон и плен.

Стручњаци упозоравају да поједини детаљи у дворишту стварају идеалне услове за њихов долазак.

Гумене љуљашке и справе

Љуљашка од старе гуме многима буди носталгију, али проблем настаје када се у њој задржава кишница. Тако настаје сталан извор воде, посебно привлачан током топлих дана. Ниско постављене справе могу практично постати мале “појилице”.

Рјешење је једноставно – избушити рупице на дну како би вода отицала и игралиште поставити даље од густе вегетације и ближе дјелу дворишта гдје има више кретања, јер змије избјегавају прометна мјеста.

Хранилице за птице

Саме по себи не привлаче змије, али просуто семе привлачи мишеве, вјеверице и друге ситне животиње – а оне су њихов плен. Редовно чишћење и постављање хранилице даље од куће смањује ризик. Најбоље их је користити зими, када су змије мање активне.

Вода у дворишту

Језерца, купке за птице или чиније са водом за љубимце могу бити мамац, нарочито у сушним крајевима. Осим воде, привлаче и жабе и птице. Ако их имате, држите их подаље од куће, а посуде за љубимце уносите унутра кад год можете.

Дрва, компост и лишће

Сложена дрва, компост или гомиле лишћа представљају савршено склониште – штите од временских услова и предатора, а често привлаче и глодаре. Дрва би требало држати подигнута од земље и удаљена од куће, док лишће и отпад треба редовно уклањати.

Баштенска цријева

Цријево остављено на земљи може послужити као заклон, а ако цури – ствара влажну површину која змијама одговара.

Препорука је да се користи носач за намотавање и да се евентуална цурења одмах санирају.

Воће и поврће

Плодови сами не привлаче змије, али привлаче инсекте и ситне животиње. Редовно брање и уклањање опалог воћа помаже да башта не постане мјесто окупљања непожељних гостију.

Камени вртови и зидови

Пукотине и простори између камења идеални су за скривање. Ако живите у подручју гдје су змије честе, обратите пажњу на то колико су ови елементи близу куће.

Терасе и тремови

Простор испод куће или терасе често је таман и влажан, са много инсеката. Пукотине у темељима и отвори испод конструкција омогућавају лак улаз. Важно је провјерити све потенцијалне приступне тачке и добро их затворити.

Змије се ријетко појављују без разлога – траже воду, склониште и храну. Уређено двориште и редовно одржавање најбоља су заштита да им ваш дом не постане привлачно станиште, преноси Ало.

