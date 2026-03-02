Имате ово у дворишту? Не чудите се ако се појави змија

Извор:
Многи предмети које држимо у дворишту, иако на први поглед дјелују безопасно или служе само као декорација, змијама могу обезбедити управо оно што им је потребно за опстанак.
Топлији дани значе више времена напољу, али и већу активност змија. Иако се често мисли да се појављују случајно, оне се у близини кућа задржавају тамо гдје имају три кључне ствари – воду, заклон и плен.
Стручњаци упозоравају да поједини детаљи у дворишту стварају идеалне услове за њихов долазак.
Љуљашка од старе гуме многима буди носталгију, али проблем настаје када се у њој задржава кишница. Тако настаје сталан извор воде, посебно привлачан током топлих дана. Ниско постављене справе могу практично постати мале “појилице”.
Рјешење је једноставно – избушити рупице на дну како би вода отицала и игралиште поставити даље од густе вегетације и ближе дјелу дворишта гдје има више кретања, јер змије избјегавају прометна мјеста.
Саме по себи не привлаче змије, али просуто семе привлачи мишеве, вјеверице и друге ситне животиње – а оне су њихов плен. Редовно чишћење и постављање хранилице даље од куће смањује ризик. Најбоље их је користити зими, када су змије мање активне.
Језерца, купке за птице или чиније са водом за љубимце могу бити мамац, нарочито у сушним крајевима. Осим воде, привлаче и жабе и птице. Ако их имате, држите их подаље од куће, а посуде за љубимце уносите унутра кад год можете.
Сложена дрва, компост или гомиле лишћа представљају савршено склониште – штите од временских услова и предатора, а често привлаче и глодаре. Дрва би требало држати подигнута од земље и удаљена од куће, док лишће и отпад треба редовно уклањати.
Цријево остављено на земљи може послужити као заклон, а ако цури – ствара влажну површину која змијама одговара.
Препорука је да се користи носач за намотавање и да се евентуална цурења одмах санирају.
Плодови сами не привлаче змије, али привлаче инсекте и ситне животиње. Редовно брање и уклањање опалог воћа помаже да башта не постане мјесто окупљања непожељних гостију.
Пукотине и простори између камења идеални су за скривање. Ако живите у подручју гдје су змије честе, обратите пажњу на то колико су ови елементи близу куће.
Простор испод куће или терасе често је таман и влажан, са много инсеката. Пукотине у темељима и отвори испод конструкција омогућавају лак улаз. Важно је провјерити све потенцијалне приступне тачке и добро их затворити.
Змије се ријетко појављују без разлога – траже воду, склониште и храну. Уређено двориште и редовно одржавање најбоља су заштита да им ваш дом не постане привлачно станиште, преноси Ало.
