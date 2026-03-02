Како безбједно користити избјељивач за веш?

Извор:
Б92
02.03.2026
08:32
Избјељивач за веш је један од најмоћнијих савезника када је у питању одржавање бијеле одјеће и уклањање тврдокорних мрља.
Ипак, ефикасност избјељивача за веш иде руку под руку са потенцијалним ризиком. Неправилна употреба може довести до оштећења тканине, трајног избјељивања боја, па чак и до опасних хемијских реакција. Због тога је важно знати када, како и у којој мјери га користити када перете веш.
Многи зазиру од мириса хлора и страхују да ће уништити омиљени комад гардеробе. Међутим, уз пажљиво читање декларације и правилно дозирање, избјељивач може бити безбједан и изузетно користан производ у домаћинству.
Прије него што посегнете за избјељивачем за веш, обавезно провјерите ознаку за одржавање на етикети. Нису све тканине подједнако отпорне на хемијска средства. Он је углавном безбједан за природна целулозна влакна попут памука и лана, као и за одређене синтетичке материјале.
С друге стране, свила, вуна, кашмир и кожа могу бити озбиљно оштећени. Такође, одјећа са принтовима, апликацијама или украсним детаљима може изгубити боју или структуру. Ако нисте сигурни, једноставан тест може помоћи – протрљајте мокру бијелу крпу по скривеном дијелу тканине. Ако се боја пренесе, тај комад није погодан за избјељивање.
На тржишту постоје двије основне врсте, избјељивач за веш са хлором и без хлора, односно на бази кисеоника. Хлорни је снажнији и ефикаснији у уклањању мрља, али носи већи ризик од оштећења тканине и промјене боје.
Онај на бази кисеоника је блажи и погоднији за осјетљивије материјале. Иако дјелује спорије, смањује могућност трајних оштећења. Управо због тога многи стручњаци препоручују ову варијанту за редовну употребу, посебно када је ријеч о свијетлој, али не потпуно бијелој одјећи.
Кључ безбједне употребе је правилно разређивање. Уобичајена препорука је 15 до 20 милилитара избјељивача за веш на један литар воде, али увијек провјерите упутство произвођача. Никада га не сипајте директно на тканину без разблаживања, јер може оставити трајне флеке и ослабити влакна.
Ако га користите у машини за прање веша, сипајте га искључиво у предвиђену преграду. За жуте мрље од зноја, посебно на бијелим мајицама, избјељивач за веш на бази кисеоника у праху можете помијешати с мало воде да добијете пасту, нанијети је на мрљу, благо утрљати и потом опрати у машини.
Важно је и да га никада не мијешате са другим средствима за чишћење, јер комбинације могу изазвати опасне хемијске реакције.
