Оборен амерички борбени авион, објављени снимци

Извор:

АТВ

02.03.2026

08:21

Коментари:

0
Амерички пилот
Фото: Screenshot / X

На друштвеним мрежама појавили су се снимци који, према тврдњама корисника, приказују рушење америчког борбеног авиона Ф-15 у Кувајту.

Аутентичност снимака за сада није независно потврђена.

Према доступним информацијама, пилот је преживио пад. Наводи се да је до инцидента дошло у случају такозване пријатељске ватре, односно дјеловања властитих или савезничких снага.

Пилот се успио катапултирати прије пада авиона те је након приземљења збринут уз помоћ локалног становништва, пише "Тпортал.хр".

За сада нема званичне потврде ни коментара америчких власти о околностима инцидента. Додатне појединости очекују се након могућег очитовања америчког министарства одбране или кувајтских власти.

Овај инцидент долази у јеку растућих сукоба на Блиском истоку који су започели након бруталног напада Израела и Сједињених Америчких Држава на Иран.

Ф-15 је амерички вишенамјенски борбени авион који је развила фирма Мекдонел Даглас, данас дио Боинга. У оперативну употребу ушао је средином 1970-их година, примарно као ловац за остваривање надмоћи у ваздуху.

Овај тип авиона користи америчко ратно ваздухопловство, али и низ других држава, међу којима су Израел, Саудијска Арабија, Јапан и Јужна Кореја.

Упркос старијој конструкцији, Ф-15 је кроз модернизације задржао важну улогу у америчким и савезничким ваздушним снагама, а најновија верзија, Ф-15ЕX, уводи се као додатно ојачање флоте.

