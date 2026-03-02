Оборен амерички борбени авион, објављени снимци

Извор:
На друштвеним мрежама појавили су се снимци који, према тврдњама корисника, приказују рушење америчког борбеног авиона Ф-15 у Кувајту.
Аутентичност снимака за сада није независно потврђена.
Према доступним информацијама, пилот је преживио пад. Наводи се да је до инцидента дошло у случају такозване пријатељске ватре, односно дјеловања властитих или савезничких снага.
Пилот се успио катапултирати прије пада авиона те је након приземљења збринут уз помоћ локалног становништва, пише "Тпортал.хр".
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) March 2, 2026
Reports of a U.S. F-15 fighter jet having been downed over Kuwait moments ago in a friendly fire incident pic.twitter.com/rWHxiaPbl1
За сада нема званичне потврде ни коментара америчких власти о околностима инцидента. Додатне појединости очекују се након могућег очитовања америчког министарства одбране или кувајтских власти.
Овај инцидент долази у јеку растућих сукоба на Блиском истоку који су започели након бруталног напада Израела и Сједињених Америчких Држава на Иран.
Ф-15 је амерички вишенамјенски борбени авион који је развила фирма Мекдонел Даглас, данас дио Боинга. У оперативну употребу ушао је средином 1970-их година, примарно као ловац за остваривање надмоћи у ваздуху.
Овај тип авиона користи америчко ратно ваздухопловство, али и низ других држава, међу којима су Израел, Саудијска Арабија, Јапан и Јужна Кореја.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) March 2, 2026
The U.S. F-15 fighter jet pilot who was down over Kuwait moments ago in a friendly fire incident is alive.
He ejected and is now being taken care of by a group of Kuwaitis pic.twitter.com/XhIZK5rUTW
Упркос старијој конструкцији, Ф-15 је кроз модернизације задржао важну улогу у америчким и савезничким ваздушним снагама, а најновија верзија, Ф-15ЕX, уводи се као додатно ојачање флоте.
