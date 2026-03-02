Мићин за АТВ: Уклањање Хамнеија покушај слабљења Ирана

Извор:
Смрт вјерског поглавара Алија Хамнеија, уз уклањање десетина високих генерала и официра, представља покушај слабљења Ирана и промјене власти у земљи, изјавио је у Јутарњем програму АТВ-а професор Факултета безбједносних наука Саша Мићин.
"Уклоњен је вјерски поглавар Али Хамнеи, као и десетак генерала и високих официра. Очигледно је да је циљ био да се ослаби инфраструктура одбране и политичко вођство земље", рекао је Мићин.
Он је подсјетио да дванаестодневни рат, вођен у јуну прошле године, није дао очекиване резултате, посебно када је ријеч о око 440 килограма уранијума обогаћеног до 60 одсто, чија тренутна локација није позната.
"Поред тога, Иран располаже и значајним капацитетима балистичких ракета. Све то указује да је Техеран релативно близу могућности производње властите нуклеарне бомбе", истакао је Мићин.
Он је нагласио и огроман енергетски значај региона.
"Око трећина свјетске нафте креће се из региона Блиског истока, а више од 20 одсто транспортује се кроз стратешки важан мореуз. Зато свака ескалација има глобалне посљедице", појаснио је он.
Према његовим ријечима, актуелни догађаји могу се тумачити као покушај промјене односа моћи, па и саме власти у Ирану.
Ипак, додаје да Иран има искуство из претходних сукоба.
"Иран је већ пролазио кроз сличне ситуације и вјерујем да су формирани резервни тимови који могу преузети руководеће позиције. Осим тога, Иран је годинама развијао мрежу сарадничких организација широм Блиског истока, што представља вид асиметричког одговора на овакве ударе", објаснио је он.
